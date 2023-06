Generalfinance et FinDynamic s'associent pour soutenir les entreprises italiennes

(Alliance News) - Generalfinance Spa a annoncé mardi qu'elle a signé un accord de partenariat pluriannuel pour soutenir les entreprises italiennes avec le courtier en crédit FD Service.

L'accord vise à fournir, à travers la plateforme de FinDynamic, le leader italien du financement de la chaîne d'approvisionnement, des solutions numériques innovantes d'affacturage inversé aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement italienne, en soutenant en particulier les PME ayant des besoins de liquidités et un accès limité au crédit bancaire, un segment dans lequel Generalfinance est le leader italien.

La technologie de FinDynamic, grâce à sa plateforme multi-produits et multi-banques, permettra aux PME clientes de Generalfinance de disposer d'un outil supplémentaire pour gérer leur fonds de roulement et leurs liquidités immédiates, contre le règlement des factures ; ceci sera réalisé grâce à une gestion entièrement numérique des différentes étapes du financement de la chaîne d'approvisionnement, grâce - d'une part - à l'intégration de la plateforme FinDynamic avec le système ERP du client et - d'autre part - à la plateforme informatique propriétaire d'affacturage numérique - GeneralWeb/TOR - mise au point par Generalfinance.

Marco Ciani, directeur commercial de FinDynamic, a déclaré : "Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat. Generalfinance nous permet de soutenir de plus en plus d'entreprises italiennes grâce à notre technologie".

Marco Ghislandi, responsable de la coordination commerciale et du développement du réseau de Generalfinance, a déclaré : "L'accord entre un factor spécialisé et une importante fintech telle que FinDynamic permettra à Generalfinance de soutenir les grandes et les petites entreprises en fournissant ses services distinctifs de gestion des fonds de roulement et en garantissant des lignes de crédit et le règlement des créances commerciales rapidement et avec des solutions hautement personnalisées".

