GeneralFinance SpA est une société italienne active dans le secteur financier. La société est spécialisée dans les services visant à résoudre les problèmes de crédit des entreprises, qui peuvent également être étendus aux clients et aux fournisseurs. Elle agit en tant que point de contact en fournissant des instruments financiers, des services de gestion de crédit et d'assurance sur le marché, en les combinant et en les structurant de manière synergique dans des solutions personnalisées et soutenues par un assortiment de ressources professionnelles. La société propose des compétences pour le soutien financier pendant les entités ,,en crise", à partir de l'émergence du processus de récupération, en soutenant les clients dans les phases de préparation et de mise en œuvre des différentes procédures prévues par les réglementations du secteur, et en les accompagnant encore plus tard, lorsque la crise est terminée.

Secteur Services financiers aux entreprises