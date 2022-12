Generali : BofA dégrade à 'sous-performance'

Bank of America a dégradé mardi son opinion sur le titre Generali, ramenée de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours fixé à 17,75 euros.Dans une étude consacrée au secteur européen de l'assurance, BofA déclare s'attendre à ce que le groupe italien fasse croître son résultat courant tout comme son dividende sous l'effet de sa restructuration en cours, de ses acquisitions et de sa réorientation stratégique.Grâce à un solide flux de trésorerie, Generali dispose d'un bilan très sain et de capitaux excédentaires, fait valoir l'analyste, qui estime toutefois que ces éléments sont compensés par les risques entourant l'économie italienne, exacerbés selon lui par la menace d'une récession mondiale.Dans ce contexte, l'intermédiaire dit percevoir davantage de potentiel haussier chez d'autres valeurs du secteur, en particulier Allianz et Prudential.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.