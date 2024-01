Milan (awp/afp) - Le numéro un de l'assurance en Italie Generali a annoncé mardi un rachat d'actions portant sur 500 millions d'euros, lequel sera lancé cette année. Le groupe, également actif en Suisse, a confirmé être "en bonne voie pour atteindre tous les objectifs financiers clé".

"Nous proposerons un rachat d'actions de 500 millions d'euros lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires en avril, confirmant ainsi l'importance que nous accordons à la rémunération des actionnaires", a commenté le PDG du groupe, Philippe Donnet. Cette somme correspond au trésor de guerre restant pour de futures acquisitions pour lesquelles le plan stratégique 2022-2024 avait prévu au total trois milliards d'euros.

"Si nous n'utilisons pas ces ressources" d'ici fin 2024, "nous les redistribuerons aux actionnaires", avait promis dès novembre M. Donnet. Generali avait publié en novembre un bénéfice net ajusté (hors exceptionnels) en hausse de 29,6% à 2,97 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2023, en dépit du coût des catastrophes naturelles.

L'assureur avait alors confirmé les objectifs de son plan stratégique, dont une hausse du bénéfice par action de 6 à 8% par an et des dividendes cumulés de 5,2 et 5,6 milliards d'euros sur la période 2022-2024. "Les acquisitions récentes ont renforcé la position de Generali en tant qu'assureur européen de premier plan et ont étendu notre activité de gestion d'actifs à l'échelle mondiale", a fait valoir M. Donnet, cité dans un communiqué.

Generali avait annoncé en juin dernier le rachat de l'assureur espagnol Liberty Seguros pour 2,3 milliards d'euros, son acquisition la plus importante depuis dix ans. L'assureur italien avait remporté un appel d'offres organisé par Liberty Mutual, devançant ses rivaux Axa, Allianz et Grupo Catalana Occidente qui étaient également sur les rangs.

Cette transaction a renforcé "considérablement la position du groupe sur le marché espagnol et portugais" et a permis à Generali d'"être présent sur le marché irlandais rentable de l'assurance dommages", a relevé l'assureur mardi. Liberty Seguros devrait contribuer à hauteur de plus de 250 millions d'euros par an au bénéfice avant impôts de Generali d'ici 2029, précise le groupe.

Generali avait également annoncé début janvier se renforcer en Chine en rachetant la part de 51% de son partenaire local, CNPC Capital, dans leur coentreprise Generali China Insurance Company (GCI).

