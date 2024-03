(Alliance News) - Assicurazioni Generali Spa a annoncé lundi avoir enregistré un bénéfice net normalisé "record" de 3,58 milliards d'euros en 2023, en hausse de 14% par rapport aux 3,13 milliards d'euros de 2022.

Ce résultat est principalement dû à l'amélioration du résultat opérationnel - qui bénéficie de sources de profit diversifiées -, au gain non récurrent lié à la vente d'un complexe immobilier londonien pour 193 M EUR après impôts et à l'impact négatif de deux facteurs : des charges de restructuration en Italie d'environ 165 M EUR après impôts et 71 M EUR de dépréciations sur des instruments à revenu fixe russes enregistrés en 2022.

Le bénéfice net a augmenté à 3,75 milliards d'EUR, contre 2,24 milliards d'EUR en 2022, et a également bénéficié de l'impact positif de 255 millions d'EUR de la vente de Generali Deutschland Pensionskasse.

Le conseil d'administration a également proposé un dividende par action de 1,28 EUR, en hausse de 10 % par rapport à 1,16 EUR en 2022, " confirmant l'importance accordée par le groupe à la rémunération des actionnaires et à la réalisation de l'objectif de dividende cumulé 2022-2024 ", selon la note de la société.

Le total des primes brutes s'élève à 82,47 milliards d'EUR, soit une hausse de 5,6 % par rapport aux 79,02 milliards d'EUR enregistrés en 2022.

Le bénéfice d'exploitation consolidé s'élève à 6,89 milliards d'EUR, contre 6,37 milliards d'EUR en 2022, soit une hausse de 7,9 % grâce à la contribution positive de tous les segments, principalement sous l'impulsion de l'assurance non-vie.

Les capitaux propres du groupe augmentent à 29,97 milliards d'euros en raison du résultat net de la période, partiellement compensé par la comptabilisation du dividende, contre 26,65 milliards d'euros au 331 décembre 2022.

Le total des actifs sous gestion a augmenté de 6,6 % à 655,8 milliards d'EUR, contre 615,17 milliards d'EUR en 2022, reflétant principalement l'effet positif du marché.

Le groupe confirme une position de capital solide avec un ratio de solvabilité de 220 % contre 221 % en 2022, grâce à une forte génération de capital normalisé.

En ce qui concerne l'avenir, "le groupe confirme son engagement à poursuivre une croissance durable, à améliorer son profil de résultats et à stimuler l'innovation afin d'atteindre un taux de croissance annuel composé du bénéfice par action compris entre 6 % et 8 % sur la période 2021-2024, générer des flux de trésorerie nets disponibles au niveau de la société mère supérieurs à 8,5 milliards d'euros sur la période 2022-2024 et distribuer aux actionnaires des dividendes cumulés sur la période 2022-2024 compris entre 5,2 milliards d'euros et 5,6 milliards d'euros, avec une politique de cliquet sur le dividende par action", indique le communiqué.

Le groupe prévoit d'atteindre ce dernier objectif d'ici mai 2024 : en particulier, si l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2024 approuve la proposition de distribuer des dividendes en 2024 pour un montant de 2,0 milliards d'euros, les dividendes cumulés sur la période 2022-2024 s'élèveront à 5,5 milliards d'euros.

Philippe Donnet, CEO du Groupe Generali, a déclaré : "La forte performance de Generali en 2023, soutenue par un résultat opérationnel et des bénéfices records avec des contributions positives de tous les segments, démontre l'exécution réussie de notre stratégie "Lifetime Partner 24 : Driving Growth" (Partenaire à vie 24 : moteur de la croissance). Grâce à notre solide position de trésorerie et de capital, nous accélérons la croissance des dividendes versés à nos actionnaires. En tant qu'acteur rentable et diversifié dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actifs, le groupe est aujourd'hui dans la meilleure position qu'il ait jamais eue. Le succès futur de Generali bénéficiera également de la contribution des acquisitions de Conning et de Liberty Seguros".

Les actions d'Assicurazioni Generali ont clôturé lundi dans le vert, avec une hausse de 0,4 %, à 22,30 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.