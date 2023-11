(Alliance News) - Assicurazioni Generali Spa a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé les neuf premiers mois avec un bénéfice net de 2,82 milliards d'euros, soit près du double du bénéfice de 1,46 milliard d'euros enregistré au cours de la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net ajusté est passé de 2,30 milliards d'euros à 2,98 milliards d'euros, tandis que le bénéfice ajusté par action a augmenté de 1,46 milliard d'euros à 1,93 milliard d'euros.

Le résultat d'exploitation consolidé est passé de 4,37 milliards d'EUR à 5,10 milliards d'EUR : Le bénéfice d'exploitation de l'activité de gestion d'actifs et de patrimoine est passé de 701 millions d'EUR à 728 millions d'EUR, tandis que l'activité de holding et autres activités a enregistré une perte d'exploitation de 216 millions d'EUR, contre une perte de 249 millions d'EUR l'année précédente, et qu'il en a été de même pour l'activité intersectorielle, avec une perte d'exploitation de 353 millions d'EUR, contre 332 millions d'EUR l'année précédente.

Les primes brutes du groupe ont augmenté de 4,7 %, passant de 57,94 milliards d'EUR à 60,46 milliards d'EUR, principalement en raison de la forte croissance du segment non-vie. La collecte nette en vie est négative à hauteur de 1,19 milliard d'EUR, ce qui montre une amélioration de la tendance au troisième trimestre par rapport aux trimestres précédents de l'année et confirme la résistance des flux nets dans les branches en unités de compte, risque pur et santé : cela est conforme à la stratégie de repositionnement du portefeuille vie du groupe et reflète également la dynamique observée, en particulier dans le canal bancaire, en Italie et en France.

Le ratio combiné s'améliore à 94,3%, en baisse de 3,1%, grâce à un ratio de sinistralité plus faible, principalement dû à un effet d'actualisation plus important, malgré l'impact significatif des catastrophes naturelles.

La marge sur les affaires nouvelles a augmenté à 5,74%, soit 0,04 point de pourcentage. Les fonds propres du groupe augmentent de 27,2 milliards d'EUR, soit 2,1 %, par rapport à la fin de l'année 2022. La marge sur les services contractuels passe de 31,0 milliards d'euros à 32,2 milliards d'euros et les actifs sous gestion s'élèvent à 625,3 milliards d'euros, en hausse de 1,6 % par rapport à fin 2022.

Le groupe confirme une solide position en capital, avec un ratio Solvabilité II de 224 %, contre 221 % à la fin de 2022. Cette augmentation reflète principalement la forte contribution de la génération de capital normalisé qui, avec l'impact positif global des variations de marché, a plus que compensé les impacts négatifs des changements réglementaires, des variations non économiques et des mouvements de capitaux tels que l'attribution du dividende pour la période, net de la récente émission de dette subordonnée.

"Grâce aux mesures commerciales prises pour maintenir la rentabilité et aux initiatives stratégiques lancées conformément au plan, le groupe confirme son engagement à poursuivre une croissance durable, à améliorer son profil de résultats et à stimuler l'innovation afin d'atteindre un taux de croissance annuel composé du bénéfice par action compris entre 6 % et 8 % au cours de la période 2021-2024, générer des flux de trésorerie nets au niveau de la société mère supérieurs à 8,5 milliards d'euros sur la période 2022-2024, et distribuer des dividendes cumulés aux actionnaires sur la période 2022-2024 d'un montant compris entre 5,2 milliards d'euros et 5,6 milliards d'euros, avec un dividende par action à effet de cliquet", a expliqué la société.

