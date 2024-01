Generali : fait un point sur son plan stratégique

Le 30 janvier 2024 à 10:17 Partager

Dans le cadre de sa journée investisseurs, Generali annonce un plan de rachat d'actions de 500 ME et informe la communauté financière des récentes acquisitions. Le plan de rachat d'actions sera soumis à l'Assemblée Générale d'avril et qui sera lancé en 2024.



Le groupe annonce un fort potentiel de croissance pour l'activité Protection avec des marges bénéficiaires élevées et en hausse la demande de la clientèle. Liberty Seguros va également développer ses activités IARD en Espagne et au Portugal.



Generali informera aujourd'hui des progrès du ' Lifetime Partner 24 : Driving Croissance ', confirmant qu'il est en bonne voie pour atteindre tous les objectifs financiers.



Philippe Donnet, DG du groupe a déclaré : ' Depuis le lancement de notre stratégie ' Lifetime Partner 24 : Driving Growth ', Generali a continué à bénéficier d'une croissance rentable et à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. Ces acquisitions ont encore renforcé la position de Generali en tant qu'assureur européen de premier plan et élargi notre activité de gestion d'actifs à l'échelle mondiale '.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.