Generali : nomination d'une directrice de la transformation

Le 17 juin 2024 à 12:58 Partager

Generali a annoncé lundi la nomination de Cécile Paillard, une ancienne cadre dirigeante de Coface et d'AXA, au poste de directrice de la transformation, à compter du 2 septembre prochain.



Au sein de ses nouvelles fonctions, Cécile Paillard sera chargée d'accélérer la transformation du groupe d'assurance italien, avec l'objectif d'aboutir à une plus grande numérisation des activités, notamment dans l'expérience-client et la distribution.



Generali souligne que Cécile Paillard - qui rejoindra le comité de direction - va apporter plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, tout particulièrement en matière de planification financière et d'innovation.



Elle était jusqu'ici la directrice générale de la branche Méditerranée, Moyen-Orient et Afrique de Coface après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité chez AXA.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.