(Alliance News) - Assicurazioni Generali Spa a annoncé mercredi un bénéfice net normalisé de 2,33 milliards d'euros pour le premier semestre, en hausse de 61% par rapport aux 1,44 milliards d'euros enregistrés au 30 juin 2022.

Le bénéfice opérationnel a fortement augmenté à 3,72 milliards d'euros, soit une hausse de 28% par rapport à 2,90 milliards d'euros, en partie grâce à la diversification des sources de profit, qui comprend la contribution des acquisitions réalisées.

Les primes brutes ont augmenté de 3,6 % à 42,2 milliards d'EUR, contre 40,45 milliards d'EUR au 30 juin 2022, sous l'effet d'une forte croissance de l'activité non-vie, de l'ordre de 11 %. En revanche, la collecte nette en Vie s'établit à -877 M€, entièrement concentrée sur les branches en unités de compte et risque pur et santé, conformément à la stratégie du groupe.

Le groupe confirme sa position extrêmement solide en termes de capital, avec un ratio de solvabilité de 228 %, contre 221 % en 2022.

Pour l'avenir, "grâce aux mesures commerciales prises pour maintenir la rentabilité et aux initiatives stratégiques lancées conformément au plan, le groupe confirme son engagement à poursuivre une croissance durable, à améliorer son profil de résultats et à stimuler l'innovation afin d'atteindre un taux de croissance annuel composé du bénéfice par action compris entre 6 % et 8 % au cours de la période 2021-2024", générer des flux de trésorerie nets disponibles au niveau de la société mère supérieurs à 8,5 milliards d'euros sur la période 2022-2024 et distribuer aux actionnaires des dividendes cumulés sur la période 2022-2024 compris entre 5,2 milliards d'euros et 5,6 milliards d'euros, avec une politique de cliquet sur le dividende par action".

Le CEO Philippe Donnet a commenté : "Les excellents résultats du premier semestre 2023 continuent de démontrer l'efficacité de notre stratégie 'Lifetime Partner 24 : Driving Growth' et la façon dont Generali est de plus en plus rentable, diversifiée, résiliente et dotée d'une position financière solide."

"Arrivés à mi-parcours de la mise en œuvre du plan, nous sommes pleinement en mesure d'atteindre nos objectifs ambitieux, confirmant que nous avons la solidité nécessaire pour naviguer avec succès dans le scénario macroéconomique et géopolitique complexe qui évolue constamment. En outre, notre groupe sera encore renforcé par les récentes acquisitions de Liberty Seguros et de Conning, qui permettront de consolider notre leadership en matière d'assurance en Europe et d'étendre notre plateforme de gestion d'actifs à l'échelle mondiale. Les résultats que nous présentons aujourd'hui ont été obtenus grâce à l'engagement de nos collègues et de tous nos agents : ce sont eux qui représentent les fondations solides qui permettent au groupe de poursuivre sur la voie de la croissance durable, en créant de la valeur pour toutes nos parties prenantes".

Assicurazioni Generali est en hausse de 1,8 % à 19,00 euros par action.

