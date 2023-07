(Alliance News) - L'indice Mib a progressé au-dessus de la zone des 28 500 le premier jour de la semaine, surperformant les autres marchés financiers européens et avec Generali agissant comme un moteur haussier.

Les salles de marché évaluent les dernières données PMI sur le secteur manufacturier. Comme l'indique la dernière enquête de juin publiée lundi, la contraction du secteur de la zone euro s'est intensifiée, la production chutant au rythme le plus élevé depuis octobre dernier, lorsque les inquiétudes concernant les prix de l'énergie et l'approvisionnement se sont accrues. L'indice PMI de l'industrie manufacturière de la zone euro a reculé à 43,4 en juin, contre 44,8 en mai, et se situe pour le douzième mois consécutif en dessous du seuil de neutralité de 50,0. Les prévisions tablaient sur une contraction à 43,6.

En Italie, l'indice a reculé à 43,8 en juin, contre 45,9 en mai, montrant la plus forte détérioration des conditions d'exploitation depuis avril 2020.

Ainsi, le FTSE Mib a marqué une hausse de 1,0 pour cent à 28 517,51.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,3 %, le CAC 40 de Paris a progressé de 0,1 %, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Parmi les listes plus petites, le Mid-Cap est dans le rouge de 0,1 % à 42 695,01, le Small-Cap progresse de 0,3 % à 27 119,12, tandis que l'Italie Growth est dans le vert de 0,3 % à 9 101,36.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, comme mentionné à l'ouverture, Generali a confirmé sa position haussière, augmentant de 4,8 % avec un nouveau prix à 19,51 euros. Delfin, la société holding de la famille Del Vecchio, a reçu le feu vert de l'Ivass pour lever plus de 10% du groupe d'assurance et peut théoriquement prendre jusqu'à 20% de la société basée à Trieste.

Il y a également eu une forte poussée sur Mediobanca - un actionnaire de 13% de Generali - qui prend plutôt 2,8%.

Banco BPM - en hausse de 1,7 % - a annoncé lundi que Moody's avait relevé la perspective des principales notes de la société de stable à positive, confirmant ainsi les notes qui lui ont été attribuées. "L'amélioration des perspectives reflète une pression à la hausse sur les notations de Banco BPM qui est basée sur l'hypothèse que la réalisation de la rentabilité renforcée et de la position de capital plus forte restera soutenue à l'avenir", a expliqué la société dans une note.

Amplifon, quant à lui, perd 2,7 %. Vendredi, Millennium International Management a révisé sa position courte sur le titre à 0,59% contre 0,6% précédemment.

Iveco Group - en baisse de 1,0% - a annoncé vendredi que, suite à la finalisation des accords définitifs avec Nikola Corporation, sa filiale Iveco a acquis la propriété totale et exclusive de la société allemande issue de l'ancienne coentreprise Nikola Iveco Europe, qui prendra le nom d'EVCO - Electric Vehicles COmpany.

Sur le segment des cadets, de bons achats ont été réalisés sur Ascopiave, qui a progressé de 1,7% à 2,39 euros par action, relevant la tête après trois séances négatives.

Banca Popolare di Sondrio, en revanche, a gagné 1,5% à 3,87 euros par action, après un gain de 0,9% vendredi.

Caltagirone, d'autre part, est en hausse de 0,5 %, prenant la tête après deux sessions baissières.

Juventus Football Club - en hausse de 0,8% - a annoncé avoir conclu un accord avec le Lille Olympique Sporting Club pour l'achat pur et simple des droits d'enregistrement du joueur Timothy Weah pour un montant de 10,3 millions d'euros, payable en deux ans, plus des frais supplémentaires pouvant aller jusqu'à 1,0 million d'euros.

WIIT, d'autre part, a abandonné 2,6 pour cent, avec un nouveau prix à 19,76 EUR, ce qui fait baisser la valeur hebdomadaire d'environ 5 pour cent.

Dans le secteur des petites capitalisations, Risanamento est en hausse de 7,7 %, ce qui lui permet de terminer dans le vert pour la cinquième séance consécutive.

Pierrel, d'autre part, a progressé de 6,9%, après une baisse fractionnée vendredi soir.

Restart a également été un bon achat, augmentant de 8,6 % après douze séances terminées à la baisse.

Du côté des baissiers, Openjobmetis était en baisse de 4,5 % à 8,42 euros par action, après la perte de 3,3 % enregistrée vendredi.

Parmi les PME, DHH a progressé de 3,8% à 16,40 euros par action. La société a déclaré jeudi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 42 % en glissement annuel pour atteindre 8,4 millions d'euros, contre 5,9 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. Comme l'explique la société, la croissance organique a été de 13 %, principalement due à une augmentation de l'activité IaaS, le plus grand segment de revenus du groupe, qui a connu une croissance organique de 23 % au cours de la période. Les revenus récurrents ont représenté environ 95 % des revenus totaux. Les pays des Balkans ont été les plus performants en termes de croissance organique, avec des augmentations de 15 % en Slovénie, 13 % en Croatie, 16 % en Serbie et 18 % en Bulgarie.

Alfonsino, quant à lui, a progressé de 2,9 %, avec un nouveau cours à 0,65 EUR par action, reprenant des couleurs après deux séances baissières.

Allcore a augmenté de 2,2 %. La société a annoncé vendredi son intention de prolonger la suspension temporaire des opérations de rachat d'actions, en exécution de l'autorisation d'achat et de cession d'actions propres décidée le 2 mai 2022 par l'assemblée générale des actionnaires. Depuis le début du programme, Allcore a racheté 188 547 actions ordinaires représentant 1,3 % du capital social pour un montant total d'environ 400 000 euros.

Parmi les porteurs, Impianti, à l'arrière, cède 2,9 %, avec un nouveau cours à 1,1150 euro.

À New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,8 pour cent, le Nasdaq était en hausse de 1,5 pour cent, tandis que le S&P 500 était en hausse de 1,2 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0885 USD contre 1,0916 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi. En revanche, la livre valait 1,2670 USD contre 1,2712 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 76,34 dollars contre 74,95 dollars à la clôture vendredi. L'or, quant à lui, s'est négocié à 1 913,56 USD l'once contre 1 915,37 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier économique de lundi, les données PMI manufacturières arriveront des États-Unis à 1545 CEST.

Sur le calendrier de la Piazza Affari, en revanche, aucun événement particulier n'est prévu.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

