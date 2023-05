Le bénéfice de Generali s'envole au cours du trimestre ; les objectifs sont confirmés

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Assicurazioni Generali Spa a approuvé les informations financières au 31 mars 2023, qui montrent des primes brutes en hausse de 1,3 % à 22,16 milliards d'euros, contre 21,53 milliards d'euros à la même période l'année dernière, " grâce à une croissance robuste dans le segment non-vie ", selon la note de la société.

La collecte nette en vie s'est établie à - 190 millions d'EUR. "La collecte nette positive sur les lignes d'assurance vie en unités de compte, risque pur et santé a partiellement compensé la décollecte sur la ligne épargne, conformément à la stratégie de repositionnement du portefeuille du groupe, et reflétant notamment la dynamique observée sur le canal bancaire en Italie et en France", explique la société.

Le résultat opérationnel s'élève à 1,82 milliard d'EUR, en hausse de 22 % par rapport à 1,49 milliard d'EUR, principalement grâce à la contribution du segment non-vie.

Le résultat opérationnel vie reste solide à 924 millions d'EUR, en hausse de 1 %. La marge sur les affaires nouvelles est en hausse et s'élève à 5,72 %, soit une augmentation de 0,32 %.

Le bénéfice net s'élève à 1,20 milliard d'EUR, contre 481 millions d'EUR au premier trimestre de l'année précédente, tandis que le chiffre ajusté passe à 1,23 milliard d'EUR, contre 821 millions d'EUR au 31 mars de l'année dernière.

Le total des actifs gérés par le groupe est passé à 631,3 milliards d'EUR, soit une hausse de 2,6 % en glissement annuel.

Le ratio Solvabilité II du Lion est passé à 227 % au 31 mars, contre 221 % à la fin de l'année 2022.

Cristiano Borean, directeur financier de Generali, a déclaré : "Avec des résultats trimestriels solides et rentables, Generali reste sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de la stratégie "Lifetime Partner 24 : Driving Growth". La performance du segment Non-Vie reflète notre engagement à maintenir l'excellence technique, tandis que dans le segment Vie, malgré l'environnement complexe, nous continuons à rééquilibrer notre gamme de produits vers les lignes d'affaires les plus rentables".

"Le groupe confirme également sa position extrêmement solide en termes de capital, grâce à une forte génération de capital organique", a commenté M. Borean.

"Le groupe a l'intention de poursuivre une croissance durable, d'améliorer son profil de bénéfices et de stimuler l'innovation afin d'atteindre un taux de croissance annuel composé du bénéfice par action compris entre 6 % et 8 % sur la période 2021-2024, de générer des flux de trésorerie nets au niveau de la société mère supérieurs à 8,5 milliards d'euros sur la période 2022-2024, et de distribuer des dividendes cumulés aux actionnaires sur la période 2022-2024 compris entre 5,2 milliards d'euros et 5,6 milliards d'euros, avec un cliquet sur le dividende par action", a expliqué l'entreprise.

