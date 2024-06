(Alliance News) - Les futures indiquent une ouverture à la hausse pour les principaux indices européens avant les PMI des services et les PMI composites des principales économies européennes et après les baisses d'hier à la clôture.

Le FTSE Mib est en hausse de 170,0 points ou 0,5 pour cent après avoir clôturé 1,1 pour cent dans le rouge à 34 276,02 mardi.

Le FTSE 100 de Londres est indiqué en hausse de 56,2 points ou 0,7 pour cent, le CAC 40 de Paris est attendu en hausse de 47,3 points ou 0,6 pour cent et le DAX 40 de Francfort est attendu en hausse de 97,5 points ou 0,5 pour cent.

Hier soir, à Milan, le Mid-Cap a chuté de 0,6 pour cent à 47 566,17, le Small-Cap a clôturé en baisse de 0,7 pour cent à 29 301,05 tandis que l'Italy Growth a terminé la séance dans le rouge de 0,1 pour cent à 8 180,80.

Sur le Mib, Brunello Cucinelli s'est bien comporté, augmentant de 2,3 % à 95,35 euros par action - le meilleur parmi les blue chips - après le gain de 1,2 % de la veille.

STMicrolectronics s'est également bien comportée, augmentant de 1,9 % à 95,40 euros par action.

Generali, quant à lui, a clôturé juste au-dessus du pair à 23,65 euros par action. Citigroup a relevé son objectif de cours sur Generali à 28,70 euros contre 23,36 euros, avec une recommandation "acheter".

BPER Banca a chuté de 3,2 pour cent à 4,78 euros par action, après une hausse de 0,2 pour cent la veille.

UniCredit, d'autre part, a chuté de 4,2 %, avec le prix à 35,29 euros après une hausse de 1,2 % la veille. La banque a annoncé mardi l'achat de 5,8 millions d'actions entre le 27 et le 31 mai. Les actions ont été achetées à un prix moyen de 36,2431 EUR pour une valeur totale de 209,3 millions EUR.

Du côté des valeurs moyennes, Ariston Holding a progressé de 5,6%. Citigroup a confirmé son objectif de cours sur le titre à 5,80 euros, relevant sa recommandation à 'achat'.

Juventus FC, d'autre part, a augmenté de 1,2% à EUR 1,94 par action, reprenant sa place après deux séances de baisse.

Webuild - en baisse de 0,1 % - a déclaré lundi qu'elle avait racheté 20 000 de ses propres actions ordinaires à un prix unitaire moyen de 2,1045 euros pour une valeur totale de 42 090 euros entre le 27 et le 31 mai. Le nombre total d'actions propres détenues par la société est donc de 24,4 millions, ce qui représente 2,4 % du capital social ordinaire.

Philogen, pour sa part, a chuté de 4,7 pour cent à 20,50 euros par action, brisant ainsi une tendance haussière de sept séances.

Du côté des petites capitalisations, Exprivia a augmenté de 0,9 % à 1,65 EUR par action, après avoir gagné 0,3 % la veille.

Fidia, d'autre part, a augmenté de 2,8% à EUR 0,73, rebondissant après deux sessions clôturées à la baisse.

Conafi, d'autre part, a baissé de 3,7%, sa deuxième session haussière consécutive.

Parmi les PME, Impianti a augmenté de 9,0 % pour atteindre 0,38 EUR après deux séances de baisse.

Ambromobiliare a augmenté de 6,1%, après deux sessions dans le rouge.

Pasquarelli Auto - en hausse de 5,8% - a annoncé mardi qu'il avait signé un contrat avec Car Mobility Srl pour la vente de véhicules du constructeur chinois Dongfeng Motor Corporation.

Le contrat, qui est entré en vigueur lundi et durera cinq ans, stipule que Pasquarelli Auto distribuera les véhicules de Dongfeng Motor Corporation - voitures électriques, à moteur à combustion interne et hybrides - et fournira tous les services avant et après-vente, ainsi que la garantie d'une assistance ordinaire et extraordinaire pour les voitures.

Cyberoo - en hausse de 1,5 % à 3,40 euros - a annoncé mardi qu'à partir du 10 juin, des opérations seront également lancées en Espagne et au Portugal. "Un peu plus d'un an après l'ouverture du bureau de Varsovie, la société poursuit sa stratégie d'expansion à l'étranger, en se concentrant cette fois sur la péninsule ibérique, un marché en développement constant", peut-on lire dans la note de la société.

En Asie, le Nikkei était en baisse de 1,1 % à 38 417,70, le Shanghai Composite a cédé 0,6 % à 3 073,67 et le Hang Seng a augmenté de 0,3 % à 18 497,26.

À New York, à la clôture, le Dow Jones a gagné 0,4 % à 38 711,29, le Nasdaq 0,2 % à 16 857,05 et le S&P 500 0,2 % à 5 291,34.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0879 USD contre 1,0886 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2782 USD contre 1,2788 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 77,10 USD le baril contre 78,43 USD le baril lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 325,84 USD l'once contre 2 341,10 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, le PMI des services de l'Italie est attendu à 0945 CEST, suivi par ceux de l'Allemagne, de la France et de la zone euro. A 1100 CEST, l'indice des prix à la production de la zone euro sera publié.

À 1300 CEST, le rapport sur le marché hypothécaire américain est attendu, tandis qu'à 1415 CEST, le rapport sur l'emploi non agricole sera publié, suivi à 1545 CEST par le PMI des services américains.

À 1630 CEST, le rapport sur les stocks de pétrole, l'inventaire de Cushing et le rapport de l'EIA seront publiés.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats du groupe Giglio sont attendus.

