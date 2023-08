(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse mercredi, malgré la tiédeur des données sur l'inflation en Chine, qui n'apaisent guère les craintes concernant la lenteur du rebond de la deuxième économie mondiale après le tremblement de terre.

La Chine a glissé dans la déflation, les prix à la consommation se contractant le mois dernier pour la première fois en plus de deux ans, selon les données officielles, alors que le ralentissement des dépenses intérieures pèse sur la reprise économique. L'indice des prix à la consommation a baissé de 0,3 % en juillet, selon le Bureau national des statistiques, après être resté stable en juin. Les analystes interrogés par Bloomberg avaient prévu une baisse de 0,4 %.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a baissé de 0,4 pour cent. En Chine, l'indice Shanghai Composite était dans le rouge de 0,6 pour cent, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong était en baisse de 0,4 pour cent.

Le FTSE Mib avance de 375,00 points, après avoir clôturé en baisse de 2,1 pour cent à 27 942,25 hier soir.

Le CAC 40 de Paris avance de 64,20 points, le DAX 40 de Francfort de 105,00 points et le FTSE 100 de Londres de 42,70 points.

Parmi les plus petites valeurs, les moyennes capitalisations ont perdu 1 % à 41 478,30 points mardi, les petites capitalisations ont terminé en baisse de 0,8 % à 26 675,84 points, et l'Italie croissance a perdu 0,7 % à 8 858,77 points.

Sur le Mib hier soir, les banques ont été majoritairement baissières après l'initiative du gouvernement sur les "profits supplémentaires". BPER Banca a clôturé en baisse de 11% comme MPS, FinecoBank a terminé la journée en baisse de 9,9%, Banco BPM s'est contracté de 9,1% précédé par Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum et UniCredit dans le rouge de 8,7%, 6,0% et 5,9%.

Banca Generali et Mediobanca ont également baissé, respectivement de 3,2% et 2,5%.

De l'autre côté de la liste, Recordati a pris la tête avec 2,5 %, suivi par Telecom Italia qui a clôturé en hausse de 2,2 %. Selon le site web du Sole 24 Ore, le fonds américain KKR a impliqué CPPIB, le plus grand fonds de pension public du Canada, "qui gère un total de 400 milliards d'euros", pour participer à l'investissement dans Netco.

Terna - en hausse de 0,6% - et Steg, la compagnie tunisienne d'électricité et de gaz, ont signé l'accord de subvention avec la Commission européenne qui lance le financement de 307 millions d'euros pour l'interconnexion électrique entre l'Italie et la Tunisie, le pont énergétique invisible appelé "Elmed" qui reliera l'Europe et l'Afrique du Nord.

Sur le Mid-Cap, Sanlorenzo a clôturé en tête avec une hausse de 2,9%. illimity Bank a suivi dans le vert avec 2,8% tandis que les autres banques ont également souffert sur cette liste.

Credito Emiliano a terminé au plus bas et a chuté de 8,3%, Banca Popolare di Sondrio a baissé de 5,7%, BFF Bank de 3,2% et Banca Ifis a terminé dans le rouge de 2,2%.

Mardi après-midi, le conseil d'administration de la Banca Popolare di Sondrio a examiné et approuvé le rapport financier semestriel consolidé au 30 juin, avec un bénéfice net record de 207,1 millions d'euros, contre 105,0 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Les revenus nets d'intérêts se sont élevés à 427,0 millions d'euros, contre 320,0 millions d'euros au premier semestre 2022.

Résultats également pour Credem, qui a approuvé lundi les résultats consolidés du premier semestre de l'année, une période clôturée avec un bénéfice net consolidé de 298,7 millions d'euros, contre 157,0 millions d'euros en 2022. Credem précise qu'elle a passé en charges 25 millions d'euros de contributions à des fonds de gestion de banques en difficulté au cours de cette période. Le résultat est en hausse de 90% par rapport à l'année précédente.

Webuild a clôturé en baisse de 2,9%. Lundi, la société a annoncé avoir acheté 550.000 de ses propres actions ordinaires au cours de la semaine du 31 juillet au 3 août.

Le prix moyen était de 1,7603 euros par action, pour une valeur totale de 968 137,64 euros.

Du côté des petites capitalisations, SS Lazio a clôturé dans le rouge de 2,4% après avoir annoncé mardi qu'elle avait définitivement acquis les droits du contrat sportif du joueur Gustav Tang Isaksen auprès du FC Midtjylland pour un montant de 12 millions d'euros à payer en trois versements égaux plus des bonus liés à l'obtention de résultats sportifs particuliers jusqu'à un maximum de 4 millions d'euros.

Greenthesis - parité à 0,89% - par l'intermédiaire de sa filiale à 100% Ambienthesis Middle East DMCC, a annoncé lundi qu'elle a été désignée pour effectuer des activités de caractérisation, pour un montant d'environ 100 000 euros, fonctionnelles à l'assainissement ultérieur d'un terrain contaminé par des hydrocarbures à réaliser dans la zone industrielle d'Abu Dhabi.

Pierrel, dont le cours est stable à 157 euros par action, a annoncé lundi qu'elle avait obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Équateur pour son anesthésique dentaire à base d'articaïne, Orabloc, dans la formulation 1:100 000.

Avec l'enregistrement en Équateur, Orabloc fait son entrée en Amérique du Sud.

Le conseil d'administration d'AbitareIn - dans le rouge de 0,8 pour cent - a approuvé lundi les résultats du troisième trimestre clos le 30 juin, dans lequel il a rapporté un bénéfice consolidé de 22,9 millions d'euros, contre 5,7 millions d'euros pour la même période de l'année dernière.

Parmi les PME, Mondo Tv France - en hausse de 1,8% - a annoncé mardi la signature d'un accord avec la Fondation AIDA pour une licence exclusive de production d'une comédie musicale originale inspirée de la nouvelle série Grisù.

SIF Italia et Visibilia Editore se sont bien comportés, clôturant en hausse de 15% et 36%.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,5 %, le S&P a perdu 0,4 %, tandis que le Nasdaq a terminé dans le rouge de 0,8 %.

Parmi les devises, l'euro s'échangeait à 1,0972 dollar contre 1,0970 dollar à la clôture des marchés européens mardi, tandis que la livre valait 1,2764 dollar contre 1,2731 dollar mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 85,97 USD contre 85,20 USD à la clôture de la nuit dernière. L'or, quant à lui, se négocie à 1 929,25 USD l'once contre 1 925,83 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, il y a des ventes aux enchères de Gilt au Royaume-Uni à 1100 CEST et des ventes aux enchères de Bund en Allemagne à 1130.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, les données hypothécaires sont attendues à 1300 CEST et les stocks de pétrole brut à 1630 CEST.

Sur le calendrier de la Piazza Affari, les résultats d'Assicurazioni Generali, Emak et Laboratorio Farmaceutico Erfo seront publiés.

