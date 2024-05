(Alliance News) - Ce mardi, Piazza Affari a continué à évoluer en territoire négatif, tout comme les autres cotations européennes, dans une matinée calme sur le front macroéconomique.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le rouge de 1,0% à 34 462,52, le Mid-Cap reculait de 0,9% à 47 505,00, le Small-Cap perdait 1,0% à 29 007,07, tandis que le Growth italien était dans le vert de 0,1% à 8 244,48.

En Europe, le CAC 40 à Paris était dans le rouge de 0,9 %, le FTSE 100 à Londres était dans le rouge de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,5 %.

Dans les nouvelles macroéconomiques, en mars par rapport à février, la production corrigée des variations saisonnières dans le secteur de la construction a augmenté de 0,1 pour cent dans la zone euro par rapport à une croissance de 0,4 pour cent, selon les estimations d'Eurostat publiées mardi.

En mars, par rapport au même mois de 2023, la production dans le secteur de la construction a augmenté de 0,1% dans la zone euro après une baisse de 1,8%.

Les premières estimations du solde de la zone euro indiquent un excédent de 24,1 milliards d'euros pour le commerce de biens avec le reste du monde en mars, comparé à 19,1 milliards d'euros en mars 2023 et à 22,8 milliards d'euros en février.

En glissement annuel, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont élevées à 245,4 milliards d'euros en mars, en baisse de 9,2% par rapport à mars 2023, où elles s'élevaient à 270,4 milliards d'euros. En revanche, les importations en provenance du reste du monde se sont élevées à 221,3 milliards d'euros, en baisse de 12 % par rapport à mars 2023, où elles s'élevaient à 251,4 milliards d'euros.

Sur le Mib, Saipem a réalisé la meilleure performance, progressant de 3,3% après avoir annoncé mardi avoir remporté trois nouveaux contrats auprès de TotalEnergies EP Angola Block 20, filiale de TotalEnergies, pour le projet Kaminho visant à développer les champs pétroliers de Cameia et Golfinho, situés à une centaine de kilomètres au large de l'Angola.

Le montant total des contrats s'élève à 3,7 milliards d'euros.

Tenaris et UniCredit suivent, dans le vert, respectivement de 0,4 % et 0,1 %.

Assicurazioni Generali fait partie des porteurs, cédant 3,1% après avoir annoncé mardi avoir clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net de 1,26 milliard d'euros, contre 1,20 milliard d'euros au 31 mars 2023.

Les primes brutes du groupe ont augmenté de 21 %, passant de 22,16 milliards d'euros à 26,4 milliards d'euros, grâce à de bonnes performances dans les segments vie et non-vie.

La moins bonne performance a été enregistrée par Amplifon, qui a reculé de 3,5 %.

Dans le segment des cadets, Fincantieri - stable à 0,60 EUR par action - a annoncé lundi la signature d'un accord avec Edge, l'un des principaux groupes mondiaux de technologie avancée et de défense, officialisant le lancement de Maestral, la coentreprise créée entre les deux sociétés dans le secteur de la construction navale basé à Abu Dhabi.

La signature de l'accord a été suivie par l'annonce d'une importante commande de 10 patrouilleurs offshore OPV de 51 mètres, technologiquement avancés, par les forces de garde-côtes des Émirats arabes unis, d'une valeur de 400 millions d'euros.

Acea Ambiente, une filiale d'Acea - qui est dans le rouge de 1,7% - a soumis une offre dans les délais pour l'appel d'offres publié par Roma Capitale pour la concession du centre d'ingénierie végétale concernant la conception, l'autorisation d'exploitation, la construction et la gestion d'une usine de valorisation énergétique des déchets et des installations auxiliaires connexes.

Sur le marché des petites capitalisations, EEMS Italia a pris la tête et a augmenté de 16%. La société a annoncé lundi que le conseil d'administration avait pris note de la démission de Giuseppe De Giovanni du poste d'administrateur et de directeur général de la société et de tous les postes occupés au sein des sociétés du groupe EEMS à compter d'aujourd'hui pour des raisons personnelles.

Stefano Modena a donc été nommé nouvel administrateur délégué de la société.

Banca Sistema a perdu 0,5 %. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait approuvé le plan stratégique triennal jusqu'en 2026. Parmi les objectifs, une marge d'intermédiation CAGR 23-26 devrait augmenter de 12,9%. Quant aux ratios coûts/revenus, ils devraient passer de 61 % en 2023 à 57 % en 2026.

CY4Gate - dans le vert de 3,2% - a annoncé mardi qu'elle avait remporté trois appels d'offres internationaux de recherche dans le cadre du Fonds européen de défense et du programme Digital Europe d'une valeur totale d'environ 1,7 million d'euros sur trois ans à partir de 2025, augmentant ainsi le carnet de commandes du groupe.

L'action Caleffi reste stable à 0,86 EUR. La société a annoncé aujourd'hui qu'elle lancerait cette semaine un plan de rachat déjà approuvé par les actionnaires. L'objectif de ce plan est de racheter un maximum de 200.000 euros d'actions ordinaires de la société.

Triboo a grimpé de 1,0%, après avoir publié un chiffre d'affaires de 17,8 millions d'euros au premier trimestre, contre 22,6 millions d'euros au 31 mars 2023. L'Ebitda de la période s'est élevé à 2,3 millions d'euros, contre 2,9 millions d'euros au 1er trimestre 2023.

Parmi les PME, Eprcomunicazione a grimpé de plus de 14% après avoir annoncé lundi que Justbit, l'usine numérique du groupe, avait reçu des nouvelles d'une nouvelle mission.

Plus précisément, Justbit a été engagée par une entreprise publique pour gérer les services de publicité et réaliser des activités de soutien à la communication pour une durée de neuf mois et pour un montant de 125 000,00 EUR plus TVA en 2024 et 17 000 EUR plus TVA dans la première partie de 2025.

ICF Group est stable à 4,90 euros par action, après avoir annoncé lundi le lancement d'un nouveau plan de rachat pour un maximum de 1 million d'actions et un montant total de 8 millions d'euros.

iVision est stable à 1,40 EUR par action, après avoir clôturé dans le vert de 7,7 pour cent. La société a déclaré que son conseil d'administration a approuvé l'émission de deux obligations d'une valeur totale de 7,0 millions d'euros.

En Asie, le Nikkei a baissé de 0,3 %, le Hang Seng a baissé de 2,1 % et le Shanghai Composite a baissé de 0,4 %.

À New York, vendredi, le Dow Jones a clôturé dans le rouge (0,5 %) à 39 806,77, le Nasdaq a progressé de 0,7 % à 16 794,88, et le S&P a terminé dans le vert (5 308,13).

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0871 USD contre 1,0861 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2707 USD contre 1,2704 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 83,25 USD le baril contre 83,68 USD le baril lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 418,80 USD l'once contre 2 422,07 USD l'once lundi soir.

Parmi les données économiques de mardi, les discours de Waller et Barkin de la Réserve fédérale sont attendus à 1500 CEST, suivis par ceux de Williams et Bostic.

Dans la soirée, il y aura un discours de Bailey de la Banque d'Angleterre à 1900 CEST.

