Mib au-dessus de la parité ; Generali en tête après les comptes

(Alliance News) - La Piazza Affari a dépassé la parité à la mi-journée mardi suite à la publication des données de l'Istat qui ont montré que la production industrielle a diminué sur une base mensuelle en janvier mais a augmenté sur une base annuelle.

Par rapport à décembre, la production industrielle italienne a baissé de 0,7 pour cent après avoir augmenté de 1,6 pour cent le mois précédent.

En revanche, en glissement annuel, la production industrielle italienne a augmenté de 1,4 % en janvier après avoir augmenté de 0,1 % en décembre.

Le FTSE Mib était donc dans le vert de 0,1 % à 26 218,72. Parmi les plus petites valeurs, la Mid-Cap est en hausse de 0,1% à 42 310,43, la Small-Cap est juste en dessous du pair à 29 678,82 et l'Italy Growth est dans le vert de 0,4% à 9 303,75.

En Europe, le CAC 40 à Paris est en vert fractionné, le FTSE 100 à Londres perd 0,3 % et le DAX 40 à Francfort est dans le vert de 0,5 %.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, la plus mauvaise performance est Saipem, en baisse de 3,2 %, bien qu'en compagnie des banques, qui sont toujours en difficulté. Banco BPM, FinecoBank et BPER Banca ont chuté de 2,8 % à 2,3 %. Banca Generali et UniCredit ont également baissé, respectivement de 1,1 % et 0,9 %.

Intesa Sanpaolo - dans le rouge de 0,3% - a déclaré qu'il avait acheté - dans la période du 6 mars au 10 mars - un total de 80,9 millions d'actions, ce qui équivaut à environ 0,4% du capital social.

Le prix d'achat moyen par action était de 2,5290 EUR, pour une valeur totale d'environ 204,7 millions EUR.

Mediobanca - en hausse de 1,3 % - a achevé mardi avec succès le placement d'une obligation privilégiée de premier rang avec une échéance de 5 ans - mars 2028 - et une option d'achat après 4 ans pour un montant total de 750 millions d'euros.

L'obligation privilégiée de premier rang, dont le prix a été fixé à 4,865 %, ce qui correspond à MS+137bps, a enregistré des ordres de plus de 1,75 milliard d'EUR pendant le placement.

Italgas, d'autre part, a augmenté de 1,5 % après avoir annoncé mardi qu'elle était entrée en négociations exclusives avec le groupe Veolia Environnement SA pour l'acquisition potentielle des participations du groupe Veolia dans un certain nombre de sociétés opérant dans le secteur des services de l'eau dans les régions du Latium, de la Campanie et de la Sicile.

L'opération envisagée s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large définie dans le plan stratégique 2022-2028, qui prévoit le renforcement de la présence du groupe dans le secteur de l'eau.

Assicurazioni Generali reste en tête avec 2,3 % après avoir présenté ses comptes mardi. Les primes brutes ont augmenté à 81,54 milliards d'euros ou 1,5% en 2022, contre 72,83 milliards d'euros un an plus tôt. Le segment non-vie a enregistré à lui seul une hausse de 9,8% des primes à 28,64 milliards d'euros.

CNH Industrial a cédé 0,6 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait acquis Augmenta dans le but d'accélérer le développement de sa technologie innovante Sense & Act.

Augmenta était auparavant un investissement de CNH Industrial Ventures et un partenaire stratégique de CNH Industrial.

Augmenta opérera sous la marque Raven et complétera le portefeuille de technologies de précision.

Du côté des valeurs moyennes, MFE-MediaForEurope - les actions A se négocient dans le vert à hauteur de 0,9 % et les actions B dans le rouge à hauteur de 0,5 % - a annoncé mardi qu'elle avait signé cinq accords pour reprendre les actions de Mediaset España Comunicación SA auprès d'autant d'actionnaires.

Plus précisément, MFE reprendra 3,3 millions d'actions de MES - soit 1,1 % du capital de cette dernière - à Vivendi, pour 10,7 millions d'euros, et 1,5 million d'actions, soit 0,5 % du capital de MES, à Burren Global Arbitrage UCITS Fund, Burren Global Arbitrage Master Fund, Sinclair Capital Fund RAIF Sinclair Capital M&A Opportunities et Prelude Opportunity Fund LP, pour 4,8 millions d'euros. MFE reprendra les actions avec une décote de 4,0 % par rapport au prix de liquidation lié au droit de résiliation.

Sesa est l'action la plus performante avec une hausse de 4,9 %, stimulée par les résultats publiés hier. Au cours des neuf premiers mois précédant le 31 janvier, Sesa a enregistré un bénéfice net ajusté de 76,5 millions d'euros, contre 62,2 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, soit une hausse de 23 %.

Les revenus se sont élevés à 2,17 milliards d'euros, contre 1,75 milliard d'euros au 31 janvier 2022, soit une augmentation de 24 %.

Tod's, en revanche, après avoir ouvert la marche parmi les meilleurs, abandonne maintenant 1,4 %. Dans ses états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle affiche un résultat consolidé de 23,1 millions d'euros, contre une perte de 5,9 millions d'euros en 2021.

Au cours de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Tod's s'est élevé à 1,00 milliard EUR, en hausse de 14 % par rapport à l'exercice 2021 et est supérieur d'environ 10 % à celui de 2019.

De' Longhi stagne à 22,54 euros par action après avoir annoncé lundi avoir terminé l'année 2022 avec un bénéfice net presque divisé par deux par rapport à l'année précédente, à 177,4 millions d'euros contre 311,1 millions d'euros.

Les revenus ont baissé de 2,0% en glissement annuel, à 3,16 milliards d'euros contre 3,22 milliards d'euros, et la marge industrielle nette est tombée à 1,49 milliard d'euros contre 1,60 milliard d'euros.

Maire Tecnimont a progressé de 0,3 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait signé un nouveau contrat de prêt de 150 millions d'euros, dont 80 % sont couverts par une garantie accordée par SACE Spa, afin de renforcer davantage la structure financière du groupe.

Le prêt sera fourni par un pool d'institutions de crédit italiennes de premier plan composé de Banco BPM Spa, MPS Capital Services et Intesa Sanpaolo.

En ce qui concerne les petites capitalisations, Eurotech a augmenté de 1,1 % après avoir annoncé mardi que les dépôts de sa filiale américaine Eurotech Inc. auprès de la Silicon Valley Bank - s'élevant à 8,3 millions d'USD - seront transférés à la nouvelle banque "relais" Silicon Valley Bridge Bank.

La banque "relais" a été créée par la Federal Deposit Insurance Corporation dans le but de protéger pleinement les déposants de la SVB.

Valsoia est dans le vert de 1,0 % après avoir approuvé ses résultats pour l'exercice 2022, qui se sont soldés par un bénéfice net pour la période de près de 8,0 millions d'euros, en hausse de 8,3 % par rapport à l'année précédente, où il s'élevait à 7,3 millions d'euros.

Cela représente 7,9 % des recettes, contre 8,1 % pour la même période en 2021.

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'affecter une part d'environ 3,9 millions d'euros à la réserve extraordinaire, et un dividende de 0,38 euro par action.

En tête, Centrale del Latte Italia, en hausse de 8,1 %, tandis qu'ePrice termine en queue de peloton, en baisse de 5,2 %.

Parmi les PME, Racing Force a perdu 0,4% après avoir annoncé mardi le début des travaux d'agrandissement du siège du groupe à Ronco Scrivia, dans la ville métropolitaine de Gênes.

Les travaux, qui devraient s'achever en 2024, permettront au groupe Racing Force d'augmenter sa capacité de production et de stockage logistique pour servir ses clients et ses filiales au Bahreïn et aux États-Unis. La superficie totale du bâtiment passera de 8 000 mètres carrés actuellement à environ 12 000 mètres carrés, soit une augmentation de 50 %, et les travaux se dérouleront sans interruption des activités normales.

FOS est en baisse de 1,4 % après avoir annoncé qu'elle avait approuvé la fusion de Fos Greentech Srl avec Technology et Groupware Srl, deux filiales détenues à 100 % par la société.

La fusion fait partie du processus de redéfinition de l'entreprise du groupe, qui a commencé en 2020 avec l'incorporation de la filiale Sesmat, visant à simplifier sa structure et à mieux exploiter ses synergies opérationnelles, administratives et d'entreprise.

Les aliments de haute qualité augmentent de 2,7 %. Le conseil d'administration a approuvé le projet de comptes annuels et les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, avec un bénéfice de 367 000 euros par rapport au résultat annuel de moins 1,0 million d'euros au 31 décembre 2021.

À New York, dans la nuit en Europe, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,3 %, le Nasdaq en hausse de 0,5 % et le S&P 500 en baisse de 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0708 USD contre 1,073 USD à la clôture de lundi. En revanche, la livre valait 1,2164 USD contre 1,2155 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 78,92 USD contre 81,06 USD lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 904,51 USD l'once contre 1 906,38 USD l'once à la clôture de lundi.

Sur le calendrier économique de mardi, à 1330 CET des États-Unis vient l'inflation, à 2130 CET les stocks hebdomadaires de pétrole et, à 2220 CET, le discours de Bowman, membre du FOMC.

