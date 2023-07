(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé la journée de lundi en hausse, la première de la seconde moitié de l'année, alors que les échanges reprennent après un premier semestre positif pour les indices mondiaux.

Les marchés boursiers ont progressé malgré la baisse de l'activité manufacturière annoncée aujourd'hui. L'après-midi a également apporté des nouvelles négatives pour le secteur manufacturier américain, où l'activité manufacturière s'est affaiblie en juin, selon deux enquêtes publiées lundi, alors que les nouvelles commandes ont continué à diminuer.

L'indice PMI manufacturier de S&P Global est tombé à 46,3 points en juin, contre 48,4 points en mai, passant ainsi sous le seuil neutre de 50,0.

"L'indice a donc signalé la plus forte baisse de la conjoncture en 2023 jusqu'à présent, alors que le récent ralentissement s'est intensifié. Les performances manufacturières se sont détériorées au cours de sept des huit derniers mois", a déclaré S&P Global.

Le PMI de l'Institute for Supply Management a également donné une lecture négative, tombant de 46,9 points en mai à 46,0 points en juin.

Le FTSE Mib a clôturé lundi en hausse de 0,8 % à 28 446,90, le FTSE Mid-Cap a baissé de 0,3 % à 42 598,87, le FTSE Small-Cap a augmenté de 0,1 % à 42 598,87, et le FTSE Italy Growth a perdu 0,2 % à 9 060,94.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en baisse de 0,1 %, tout comme le CAC 40 de Paris, tandis que le DAX 40 de Francfort a perdu 0,5 %.

Sur la liste des plus fortes capitalisations de Piazza Affari, les yeux de tous les investisseurs se sont tournés vers Generali, en hausse de 3,4 %, après que Delfin de la famille Del Vecchio a été autorisé par l'IVASS à passer des 10 % actuels à un potentiel de 20 % dans le Leone di Trieste et avec l'allié Caltagirone qui est monté à 9,9 % dans Mediobanca, la tenaille des deux grands perdants d'avril 2022 s'est considérablement renforcée.

Delfin avait déposé une demande de participation de 20% le 17 avril, alors qu'à la suite d'un rachat, le holding fondé par feu Leonardo Del Vecchio se retrouvait involontairement juste au-dessus de 10%. L'autorité de contrôle indépendante a donné son feu vert et Delfin pourra désormais investir plus de capital dans Generali, qui est capitalisé à 30 milliards d'euros en bourse, en partie grâce à la hausse maximale d'aujourd'hui.

Prysmian Group a perdu 0,7 % après avoir annoncé lundi qu'il avait remporté un nouveau contrat avec Ørsted Wind Power A/S pour la fourniture de câbles sous-marins inter-réseaux pour le parc éolien offshore Hornsea 3, situé à 160 km au large de la côte anglaise du Yorkshire.

Une fois achevé, le parc sera en mesure de fournir de l'électricité propre et renouvelable à plus de trois millions de foyers.

DiaSorin a perdu 1,9 %. La Cour d'appel de Milan a ordonné la suspension de la sanction administrative d'interdiction imposée au PDG Carlo Rosa par la Consob "pour la prétendue divulgation illégale d'informations privilégiées liées à la réalisation des études pour le lancement du test sérologique pour le diagnostic et l'identification de la réponse immunitaire au SRAS-CoV-2", selon la note de l'entreprise.

Par conséquent, "Rosa peut immédiatement reprendre ses fonctions d'administration, de gestion et de contrôle de la société". Cette mesure a été prise dans le cadre de la procédure d'appel introduite par Rosa afin d'obtenir l'annulation complète de la décision de la Consob".

Il Tempo a rapporté ces dernières heures l'information selon laquelle Telecom Italia, en hausse de 0,9%, et l'un de ses dirigeants en particulier, Eugenio Santagata, auraient écouté les appels téléphoniques de plus de 400 personnes sans y être autorisés.

Dans l'article signé par Luigi Bisignani, on peut lire que le Copasir a lancé une enquête à la suite d'un passage du livre écrit par Paolo Madron et Bisignani lui-même, "I potenti al tempo di Giorgia", qui fait état de 400 noms susceptibles "d'être espionnés avec une activité liée au dossier".

TIM a répondu par une brève déclaration : "En ce qui concerne les indiscrétions de la presse insinuant une utilisation illégitime de l'outil d'écoute par TIM, la société souhaite préciser que les services obligatoires à l'autorité judiciaire n'ont pas fait l'objet de l'audience, comme l'a déjà précisé Copasir, et que TIM agit en pleine conformité avec les règles et les procédures en vigueur".

Sur le Mid-Cap, Salvatore Ferragamo a perdu 0,7% après avoir annoncé vendredi qu'Alessandro Corsi, le directeur financier de la société et responsable de la rédaction des documents comptables de l'entreprise, a démissionné et mettra fin à son emploi avec la société le 30 septembre pour relever un nouveau défi professionnel.

La Juventus Football Club a gagné 2,5 % après avoir conclu un accord avec le Lille Olympique Sporting Club pour l'acquisition définitive des droits d'enregistrement du joueur Timothy Weah pour un montant de 10,3 millions d'euros, payable en deux exercices, plus des frais supplémentaires jusqu'à un maximum de 1,0 million d'euros.

En outre, des primes d'un montant maximum de 2,1 millions d'euros sont payables en fonction de la réalisation de certains objectifs sportifs ou de certaines conditions.

Sesa a clôturé en baisse de 0,1 %. La société a annoncé la signature d'un accord de partenariat industriel et l'acquisition d'une participation de 51 % dans Wise Security Global par le biais de sa filiale à 100 % Var Group, renforçant ainsi son expertise en matière de sécurité numérique.

Wise Security - avec des bureaux à Barcelone, Bilbao, Madrid, Pampelune et Saragosse et un effectif de 120 ressources humaines - est spécialisée dans la cybersécurité, fournissant des services de cybersécurité et des solutions d'identification définitive et de preuve numérique développées en interne et basées sur la technologie Blockchain, avec un ensemble de clients d'entreprises, de banques et d'assurances de premier plan.

Parmi les sociétés à faible capitalisation, Risanamento a gagné 2,6 % après la clôture de la transaction Project Starfighter relative à la cession de l'ensemble de la zone de développement connue sous le nom de Milano Santa Giulia - à l'exception de ce qui a déjà été vendu à Esselunga et au groupe CTS Eventim - pour un montant de 648 millions d'euros conforme à la juste valeur de marché, au fonds d'investissement à capital fixe géré par Lendlease Italy Società di Gestione del Risparmio, qui sera chargé de la promotion immobilière, dans le cadre du Plan d'intervention intégré, de la zone de construction résiduelle de 385.091 mètres carrés à usage mixte, complétant ainsi les quelque 265 000 mètres carrés déjà construits dans la zone sud, près de la gare de Rogoredo.

Technoprobe a augmenté de 1,3 % après avoir signé une offre ferme pour acquérir une participation de 100 % dans Harbor Electronics, une société spécialisée dans la production de cartes de circuits imprimés pour le marché des tests, auprès de Fastprint Circuit Tech, une société basée à Shenzhen.

Selon les termes de l'offre, qui prévoit une période d'exclusivité de 30 jours pour finaliser et signer l'accord définitif d'acquisition, Technoprobe paiera un montant total d'environ 50 millions USD, net de tout ajustement lié à l'évolution de la trésorerie de la société cible.

Sur le marché des capitaux alternatifs de Piazza Affari, SG Company - en hausse de 0,7 pour cent - a annoncé lundi qu'elle avait finalisé la transaction d'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de FMA et qu'elle avait officiellement commencé les activités d'intégration et de collaboration entre les sociétés.

AATech a gagné 50 % lors de son entrée à la bourse italienne lundi, après une introduction en bourse de 1,6 million d'euros, devenant ainsi la 12e entreprise à entrer à la bourse italienne depuis le début de l'année.

AATech est une société italienne de capital-risque qui opère dans les secteurs de la fintech et de la transition énergétique. Grâce à un processus d'innovation continue, l'entreprise identifie de nouvelles technologies dans ces secteurs, avec l'intention, après leur validation, de les développer en tant qu'entreprises autonomes.

À New York, où les marchés ont fermé à mi-session pour la veille de la fête de l'indépendance, le Dow a perdu 0,1 % à 34 383,98, le Nasdaq a augmenté de 0,1 % à 13 802,66, et le S&P 500 était à égalité à 4 450,21.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0910 USD contre 1,0916 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi. En revanche, la livre valait 1,2691 USD contre 1,2712 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 75,41 dollars contre 74,95 dollars à la clôture vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 925,89 USD l'once contre 1 915,37 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi, dépourvu d'indices en provenance des États-Unis, où les marchés resteront fermés, prévoit la publication des données de la balance commerciale allemande à 0800 CEST, du chômage espagnol à 0900 CEST et du déficit public italien à 1000 CEST.

Parmi les entreprises de la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

