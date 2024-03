(Alliance News) - Next Re SIIQ Spa a annoncé mardi qu'elle a clôturé l'année 2023 avec une perte de 9,4 millions d'euros, contre un bénéfice de 350 000 euros l'année précédente.

La perte reflète la variation négative de la juste valeur des actifs du portefeuille pour un total de 7 millions d'euros suite à l'ajustement des valeurs d'actifs, tel qu'estimé par l'expert indépendant ; cette variation est principalement due à l'augmentation générale des taux de marché. Le résultat négatif reflète également l'impact de la réduction de valeur des actifs d'impôts différés pour un montant de 200 000 EUR.

L'EBITDA consolidé, qui représente la marge avant le résultat des opérations financières, les ajustements d'actifs et les impôts, est négatif de 640 000 EUR et comprend, outre la marge des revenus locatifs nets de 5,1 millions d'EUR contre 4,3 millions d'EUR en 2022, des frais de personnel de 2,7 millions d'EUR et des frais généraux de 2,9 millions d'EUR. Les frais de personnel et les frais généraux intègrent les effets économiques des accords de règlement avec les anciens cadres supérieurs décidés par le conseil d'administration le 21 mars 2023 pour un montant de 2,2 millions d'euros.

La dette financière consolidée a augmenté de 3,9 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022. Cette évolution est principalement due à la diminution des dettes financières, suite aux remboursements anticipés d'emprunts bancaires et de crédits-bails immobiliers pour un montant total de 6,3 millions d'euros, ce qui a entraîné une diminution correspondante des liquidités, et à l'augmentation, due à la comptabilisation des intérêts courus au cours de l'année pour un montant de 1,3 million d'euros, des dettes financières liées aux accords de facilité de crédit accordés par l'actionnaire de contrôle, CPI Property Group SA, pour lesquels la société a la possibilité de rembourser à l'échéance en 2026, ainsi qu'aux sorties financières liées aux accords de règlement.

Le ratio prêt/valeur net consolidé était de 44 % et a augmenté par rapport à la dette financière consolidée susmentionnée. La valeur des immeubles de placement a diminué d'environ 4 % par rapport au 31 décembre 2022, principalement en raison de l'ajustement à la juste valeur des immeubles soumis à l'évaluation de l'expert indépendant.

Le conseil d'administration a également approuvé le plan d'affaires 2024-2028, qui prévoit une croissance significative de la taille réalisée par des augmentations de capital en nature, cohérentes avec le montant de la procuration d'augmentation du capital social ; la rotation du portefeuille immobilier ; et le remboursement des dettes financières conformément aux conditions contractuelles en vigueur.

"La mise en œuvre des lignes directrices permettra à Next Re de se présenter à la fin de la période du plan avec une économie, des conditions dimensionnelles et une rentabilité telles qu'elles en feront un instrument capable de générer de la valeur pour les parties prenantes", a déclaré la société.

L'action de Next Re a clôturé mardi en hausse de 0,6 pour cent à 3,18 euros par action.

