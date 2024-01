Le Premier ministre italien, Giorgia Meloni, doit faire face à des critiques croissantes concernant le projet de loi du gouvernement visant à réformer les marchés de capitaux du pays, après qu'il a été amendé pour inclure des mesures visant à renforcer l'influence des principaux investisseurs dans les sociétés cotées en bourse.

Les représentants des fonds d'investissement et de l'industrie financière italienne ont tous exprimé leur crainte que la législation proposée, que le parlement devrait approuver en février, ne se retourne contre eux et ne décourage les investissements étrangers.

QUELLE EST LA TAILLE DU MARCHÉ ITALIEN DES ACTIONS ?

Avec une capitalisation globale de 762 milliards d'euros (871 milliards de dollars), la bourse de Milan se situe derrière celle de Paris (3 600 milliards d'euros) ou celle d'Amsterdam (1 400 milliards d'euros), selon les données de fin d'année 2023 d'Euronext, qui gère les trois bourses.

Annoncé en avril 2023, le projet de loi vise à attirer de nouveaux venus à la Borsa Italiana, après que la bourse de Milan a perdu une série d'entreprises importantes ces dernières années au profit d'autres marchés et de rachats d'entreprises.

Le paquet comprend des mesures visant à simplifier le processus de cotation et à élargir l'éventail des entreprises qui peuvent bénéficier des incitations à la cotation destinées aux petites et moyennes entreprises.

COMMENT LES DROITS DE VOTE SONT-ILS AFFECTÉS ?

En vertu d'un amendement parlementaire au projet de loi, les sociétés cotées en bourse peuvent émettre des actions qui multiplient par dix les droits de vote des investisseurs de longue date, alors que l'Italie cherche à freiner les délocalisations vers les Pays-Bas, où les règles de gouvernance d'entreprise aident les actionnaires établis à garder une mainmise sur les sociétés.

La proposition a suscité la colère des gestionnaires d'actifs, notamment des grands fonds étrangers, qui sont favorables à la règle "une action, un vote", qui empêche la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns.

QUEL EST LE PROBLÈME DU RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION ?

Les législateurs souhaitent également donner aux investisseurs un droit de regard plus important sur les conditions dans lesquelles le conseil d'administration sortant d'une entreprise présente une liste de candidats pour le prochain mandat.

Cette pratique, courante à l'étranger, n'a été adoptée que récemment par de grandes entreprises italiennes, dont l'assureur Generali et les banques UniCredit et Mediobanca. En Italie, il est plus courant que les actionnaires proposent des candidats au conseil d'administration.

Selon le projet de loi, la liste du conseil d'administration sortant devra être approuvée par au moins deux tiers des administrateurs, ce qui, selon les critiques, pourrait donner un droit de veto aux actionnaires minoritaires.

Le projet de loi prévoit également un deuxième vote sur les candidats individuels, ce que les investisseurs professionnels jugent inutile.

En outre, les chasseurs de têtes estiment qu'une nouvelle disposition exigeant que les listes du conseil d'administration comprennent 30 % de candidats de plus que ceux qui seront élus constitue un obstacle majeur, car les candidats doivent accepter de figurer sur la liste tout en sachant qu'ils ne seront pas tous choisis.

COMMENT GENERALI ENTRE-T-IL EN JEU ?

L'amendement a été défendu par l'homme d'affaires Francesco Gaetano Caltagirone, un investisseur de Generali qui s'est plaint à plusieurs reprises de l'influence exercée par Mediobanca sur l'assureur.

Toutefois, Philippe Donnet, directeur général de Generali, a déclaré en novembre que la législation pourrait rendre les grands groupes cotés en bourse ingérables.

Si elles sont adoptées, comme prévu, par le Parlement, les nouvelles règles entreront en vigueur en 2025 et les entreprises devront modifier leurs statuts d'ici là pour s'y conformer.

QUEL RÔLE A JOUÉ LE GOUVERNEMENT ?

Lors de l'annonce du projet de loi l'année dernière, le Trésor italien a proposé que l'amélioration des droits de vote ne s'applique qu'aux sociétés qui prévoient d'être cotées en bourse, étant donné que son objectif était de persuader les propriétaires d'entreprises de s'introduire en bourse sans craindre de perdre le contrôle de leur entreprise.

Cependant, le cabinet et les partis au pouvoir ont opté pour une approche plus agressive, en étendant aux sociétés cotées la possibilité d'émettre des actions avec des droits de vote jusqu'à 10 fois plus élevés.

M. Meloni a également défendu la disposition relative à la liste des conseils d'administration, déclarant ce mois-ci qu'elle mettrait un terme à la pratique consistant à reconduire indéfiniment le mandat des administrateurs sans tenir compte des actionnaires.

QUE SE PASSERA-T-IL ENSUITE ?

Les représentants du gouvernement ont déclaré que Rome ne reviendrait pas sur l'une ou l'autre des mesures contestées.

Toutefois, des sources politiques ont déclaré à Reuters que l'administration de Meloni pourrait revenir sur la règle de l'ardoise du conseil d'administration dans le courant de l'année, alors qu'elle prévoit une nouvelle série de mesures visant à stimuler les marchés financiers italiens.

Un tel revirement a un précédent : l'année dernière, l'Italie a choqué les investisseurs avec une taxe bancaire exceptionnelle qu'elle a ensuite neutralisée.

(1 dollar = 0,9183 euro) (Rédaction : Tomasz Janowski)