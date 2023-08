Generation Bio Co. est une entreprise de médicaments génétiques. La société développe une classe de thérapie génique en utilisant sa plateforme de thérapie génique non virale pour fournir des traitements durables et redosables aux patients vivant avec des maladies rares et prévalentes. La plateforme de thérapie génique non virale de la société comprend sa construction d'ADN appelée ADN à extrémité fermée (ceDNA), son système de livraison de nanoparticules de lipides ciblées sur les cellules (ctLNP) et son processus de fabrication sans capside, établi et évolutif. La société développe des thérapies géniques pour fournir une livraison ciblée de charges utiles génétiques qui comprennent de multiples gènes à une série de tissus de maladies. La société conçoit également ses thérapies géniques de manière à ce qu'elles puissent être redosées, ce qui permet au patient d'atteindre l'expression thérapeutique souhaitée et de maintenir l'efficacité dans la vie du patient. La société est une entreprise en phase préclinique et n'a pas identifié de produit candidat.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale