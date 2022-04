Délais et coûts de transport : les 4 avantages des solutions Generix

Déterminante dans l'expérience client, la livraison est également l'un des postes les plus complexes et onéreux à gérer pour une entreprise. Generix Supply Chain Hub, avec ses nombreuses fonctionnalités, permet d'y remédier : son écosystème d'applications vous permet de réduire significativement vos délais de transport et d'en limiter le coût.

Débutant au sein même de l'entrepôt, la gestion des tournées de livraison est un enjeu essentiel pour garantir la satisfaction client, aussi bien pour les chargeurs que pour les prestataires logistiques. Dans cette optique, la solution WMS - Gestion d'entrepôt est gage d'une logistique plus agile et performante. Avec ce système de gestion des opérations de stockage, vous avez la possibilité d'optimiser le chargement des camions et, in fine, l'organisation de l'entrepôt et la planification des missions logistiques.



9 entreprises sur 10

ont entrepris un processus d'automatisation et de mécanisation des espaces de stockage afin d'accélérer la gestion des commandes et des livraisons.1

Grâce à la solution Generix WMS (Warehouse Management System), vous profitez en effet de nombreuses fonctionnalités indispensables pour mieux piloter vos quais et la gestion des tournées :

l'automatisation des missions en entrepôt (assignation des tâches, impression du bon de commande, alerte du client, etc.) ;

une connaissance précise du plan de transport pour adapter en temps réel les opérations à mener ;

la personnalisation de l'affichage des tournées de livraison (horaire de livraison attendu, horaire d'expédition prévu, etc.) ;

une information fiable et instantanée de l'occupation des quais et des renseignements attenants (zones de disponibilité, tâches en cours, etc.) ;

une préparation des commandes plus efficace grâce à l'optimisation des ressources et un meilleur contrôle des préparateurs ;

la synchronisation des opérations en entrepôt avec les opérations sur quai (arrivées et départs des transporteurs).

Avant d'envisager de réduire les dépenses liées aux livraisons, faut-il encore être capable d'en connaître le coût. Complémentaire au WMS, la solution TMS - Logiciel de transport vous aide à réaliser les choix les plus pertinents en matière d'affrètement et de chargement. Mais, surtout, ce système de management du transport vous permet de mieux analyser votre activité et de bénéficier de reportings précis sur le coût de la fonction livraison.

Seul 80% du coût global de la livraison est assumé par les clients en moyenne, le reste étant à la charge du vendeur1.



Selon les objectifs et la situation de l'entreprise, cet outil peut ainsi permettre de :

déterminer la répartition des coûts entre les différents postes (transporteur, logistique, etc.) ;

comparer les dépenses réelles et budgétées ;

reporter efficacement le coût de transport aux postes idoines (prix de vente, frais de livraison, etc.) ;

suivre l'évolution du coût du transport ;

simuler de nouvelles stratégies de livraison.

Dans l'optique d'optimiser les délais de livraison et d'en réduire le coût, l'entreprise doit également être en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment, notamment en ce qui concerne le choix d'un transporteur par exemple. Utilisées conjointement, les solutions WMS et TMS de Generix Group permettent d'adapter en temps réel vos décisions stratégiques et opérationnelles grâce à une remontée rapide et précise d'informations.

73 % des consommateurs français

estiment que la flexibilité dans le choix des options de livraison est un critère essentiel pour sélectionner un vendeur (réservation d'un créneau, livraison le jour-même, etc.).2



Alors que l'optimisation des coûts de transport à l'heure du Covid-19 est plus que jamais essentielle, les outils Generix Group peuvent vous permettre :

de sélectionner la meilleure offre de transport, notamment en fonction des besoins du client ;

d'optimiser les plans de chargement en diminuant le transport à vide ;

d'automatiser la répartition des commandes dans divers moyens de transport afin de respecter les engagements pris (délai, lieu de livraison, etc.), tout en réduisant le coût du transport ;

de recevoir des alertes en cas d'aléas afin de réagir le plus rapidement possible.

La multiplication des outils utilisés pour la gestion logistique peut également porter atteinte aux performances de l'entreprise en matière de transport, tout particulièrement par manque de complémentarité. Avec la plateforme Generix Supply Chain Hub, vous avez accès à un écosystème complet et composé de plusieurs modules qui s'intègrent parfaitement les uns aux autres, pour optimiser votre supply chain.

WMS - Gestion d'entrepôt : comme nous l'avons évoqué, ce logiciel vous permet de paramétrer toutes vos opérations en entrepôt, mais aussi de mieux gérer vos stocks.

TMS - Logiciel de transport : un système de management indispensable pour opérer les meilleurs choix d'affrètement et avoir une vision claire de vos coûts de transport.

YMS - Gestion de la cour : avec cet outil collaboratif, vous pouvez synchroniser plus efficacement les opérations au sein de l'entrepôt en fonction de la situation réelle (chargement, déchargement, incident, etc.).

Data Power - Analyse de données : grâce aux données collectées par vos autres modules (WMS, TMS, etc.), cet outil vous propose une analyse précise de l'activité et vous fournit des rapports chiffrés, indispensables pour une prise de décision pertinente.

OMS - Gestion de commande : un système de gestion des commandes qui vous permet de piloter l'engagement livraison en optimisant le cycle de vie d'une commande de bout en bout (réception de la commande, traitement des données, mise à jour des stocks, etc.).



L'application Chauffeur de Generix

Pour compléter son écosystème de solutions de gestion du transport et répondre toujours mieux aux besoins des entreprises, Generix Group lance une application à destination des chauffeurs à l'été 2022. Son rôle ? Permettre aux chauffeurs d'être acteurs de la livraison, notamment en partageant des données de transport et en pouvant mettre à jour les informations du client.

