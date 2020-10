GENERIX : prévoit une légère baisse des revenus sur l'exercice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Generix Group a enregistré un chiffre d’affaires de 19,2 millions d'euros, en retrait de 3% au deuxième trimestre. L'éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail précise que le niveau de revenus et de signatures du trimestre écoulé est conforme à ses attentes dans ce contexte de pandémie.L'hypothèse d'une normalisation progressive de l'activité économique à partir de septembre 2020 tarde à se vérifier, et amène Generix à anticiper une légère décroissance de son revenu sur l'exercice 2020/2021.Les efforts menés sur la structure de coûts permettent d'anticiper un recul maîtrisé de la marge d'Ebitda, hors impact de l'effort consenti en Recherche & Développement. Cet effort s'inscrit dans la perspective d'accompagner la croissance attendue sur les exercices suivants.Avec une situation financière saine et une trésorerie meilleure que l'année précédente à date, le groupe confirme sa stratégie de consolidation de ses activités en Europe et de développement en Amérique du Nord.