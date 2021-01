GENERIX : stabilisation des revenus au troisième trimestre

Au troisième trimestre, clos fin décembre, l’activité de Generix Group s’établit à 20,7 millions d'euros, quasi stable par rapport à la même période de l’exercice précédent. A taux de change constants, elle est en progression de 2,4%. Ce trimestre marque également le retour à la croissance du revenu des activités SaaS qui progressent de 3% à taux de change courant, grâce à une amélioration sensible des surconsommations par rapport aux trimestres précédents.



Sur 9 mois, le chiffre d'affaires ressort à 58,8 millions (-3%) à taux de change courant, et à 60 millions, en retrait de 1% à taux de change constant.



Outre la reprise de la croissance sur l'activité SaaS, le trimestre écoulé est également marqué par un retour à un rythme soutenu de signature de nouveaux contrats SaaS : les signatures ressortent ainsi en forte croissance de 35% à 1,35 million d'euros.



Generix Group anticipe le maintien d'un rythme soutenu de signature de nouveaux contrats SaaS sur les trimestres à venir, ce qui devrait permettre un retour à une croissance normative dès l'exercice 2021/2022, après un exercice 2020/2021 en légère décroissance.



L'évolution de la profitabilité sur l'exercice 2020/2021 devrait être en ligne avec celle observée sur le 1er semestre, avec un recul maîtrisé de la marge d'Ebitda hors impact de l'effort consenti en recherche et développement.