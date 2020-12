GENERIX : un premier semestre marqué par la hausse de la R&D

Generix Group perd 1,75% à 6,72 euros au lendemain de la publication de résultats semestriels dégradés. L'éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux a en effet décidé d'augmenter ses investissements en R&D afin de répondre aux besoins de ses clients, qui ont été révélés par la crise sanitaire.



" Dans le contexte de crise, en effet, les structures d'approvisionnement et les ressources intralogistiques sont sollicitées à leurs limites, faisant évoluer les besoins logiciels et renforçant l'impératif de qualité de service de chaque maillon de la Supply Chain", a expliqué la société.



L'Ebitda a reculé de 31% à 5,4 millions d'euros, soit une marge de 14,3%. Generix Group précise que la diminution de 5,5 points de la marge sur un an résulte à hauteur de 4,6 points, de l'investissement supplémentaire en R&D.



Le chiffre d'affaires a résisté, ne reculant que de 4% à 38,1 millions d'euros.



Evoquant ses perspectives, l'éditeur de solutions applicatives anticipe un exercice 2020/2021 en légère décroissance. Il devrait cependant retrouver le chemin de l'expansion sur le suivant grâce à un rythme de nouvelles signatures SaaS plus dynamique sur le semestre en cours.



Si Generix Group renforce ses efforts en R&D, il précise maîtriser sa structure de coûts hors dépenses de R&D. Sur cette base, l'évolution de la profitabilité sur l'exercice 2020/2021 devrait être en ligne avec celle observée sur le semestre écoulé, avec un recul " maîtrisé " de la marge d'Ebitda hors impact de l'effort consenti en R&D.