Generix S A : Group - Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020/2021

COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 26 octobre 2020

Chiffre d’affaires Q2 2020/2021 : 19,2 M€ (-3 %)

Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires au titre du 2ème trimestre de l’exercice 2020/2021.

La résilience du business model permet de limiter l’impact de la crise

CA Q2 2020/2021 : 19,2 M€ (-3%)

Trimestre clos

le 30 septembre Variation Semestre clos

le 30 septembre Variation Non audité (K€) 2020 2019 2020 2019 SaaS 7 780 8 076 -4% 15 696 16 253 -3% Maintenance* 4 510 4 888 -8% 8 977 9 667 -7% Licences 1 339 1 029 30% 1 861 1 729 8% Activités d'Edition 13 629 13 993 -3% 26 534 27 649 -4% Conseil & Services* 5 558 5 816 -4% 11 566 12 211 -5% Chiffre d'Affaires 19 187 19 809 -3% 38 100 39 860 -4%



*Reclassement en revenu Conseil et Services de 242 K€ sur le deuxième trimestre et 482 K€ sur le premier semestre, de prestations précédemment comptabilisées en revenu de Maintenance. Retraité de ce reclassement, le revenu de Maintenance serait en légère décroissance (-3% sur Q2 et -2% sur S1), du fait principalement de la suspension temporaire de contrats durant la période de confinement. Le revenu de Conseil & Services, par nature le plus exposé dans le contexte actuel, serait en décroissance de 9% sur Q2 et sur S1.

Ce deuxième trimestre s’est déroulé dans un contexte économique et sanitaire toujours complexe. Néanmoins, la confiance de nos clients dans notre capacité à les accompagner sur le long terme, a permis au Groupe d’enregistrer un chiffre d’affaires de 19,2 M€, dans un retrait limité de 3%.

Les activités SaaS, en légère décroissance, ont connu une baisse des surconsommations habituelles. Les engagements contractuels, quant à eux, sont restés à leur niveau normatif.

Les ventes de licences sont en croissance de 30%. Elles ont été portées par un marché Nord-Américain dynamique, où la licence reste la norme, avec un triplement des signatures par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.

Nouveaux contrats SaaS Q2 : 0,6 M€

Trimestre clos

le 30 Septembre Var. Q2 2020 vs Q2 2019 Semestre clos

le 30 Septembre Var. 2020 vs 2019 Non audité (K€) 2020 2019 2020 2019 Signature de nouveaux contrat SaaS (ACV*) 648 677 -4% 1 181 1 359 -13%



*Nouvelles signatures exprimées en ACV (Annual Contract Value) mettant en évidence le revenu annuel complémentaire moyen qui sera généré après déploiement des contrats concernés.

Nos clients et prospects ont continué à signer de nouveaux contrats SaaS, pour un montant de 0,6M€, proche de celui du même trimestre de l’exercice précédent.

Perspectives

Le niveau de revenus et de signatures du trimestre écoulé est conforme aux attentes du Groupe dans ce contexte de pandémie. L’hypothèse d’une normalisation progressive de l'activité économique à partir de septembre 2020 tarde à se vérifier, et amène le Groupe à anticiper une légère décroissance de son revenu sur l’exercice 2020/2021.

Les efforts menés sur la structure de coûts permettent d’anticiper un recul maîtrisé de la marge d’Ebitda, hors impact de l’effort consenti en Recherche & Développement. Cet effort s’inscrit dans la perspective d’accompagner la croissance attendue sur les exercices suivants.

Avec une situation financière saine et une trésorerie meilleure que l’année précédente à date, le Groupe confirme sa stratégie de consolidation de ses activités en Europe et de développement en Amérique du Nord.

Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Ebitda) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés.

Prochain communiqué : le 7 décembre 2020 après clôture de bourse

Publication des résultats du premier semestre de l'exercice 2020/2021





A propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 650 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

