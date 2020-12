Generix S A : Group - Résultats S1 2020/2021 | Taux d'Ebitda 14,3%

COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 7 décembre 2020

Résultats S1 2020/2021

Taux d’Ebitda : 14,3%

Résilience du modèle d’affaires dans un contexte économique et sanitaire inédit

L’innovation au cœur de la stratégie

Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, publie aujourd’hui ses résultats semestriels au 30 septembre 2020.

Chiffres clés au 30 septembre 2020

6 mois clos le 30 septembre Variation Comptes consolidés IFRS, en millions d’euros 2020 2019 M€ % Principaux éléments du compte de résultat Chiffre d'affaires 38,1 39,9 - 1,8 -4% EBITDA 5,4 7,9 - 2,4 -31% Résultat opérationnel 3,4 5,3 - 2,0 -37% Résultat financier - 0,2 - 0,3 0,1 -30% Impôt - 1,1 - 1,4 0,3 -23% Résultat net part du Groupe 2,0 3,6 - 1,5 -42% Principaux éléments de bilan Endettement net - 14,1 - 19,4 5,4 -28% Free cash flow - 1,1 - 2,3 1,1 -49%





L’innovation et l’excellence opérationnelle au cœur de la stratégie

Dans un contexte économique et sanitaire inédit, la résilience du modèle d’affaires a permis au Groupe d’enregistrer un chiffre d’affaires de 38,1 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2020-2021, en recul limité de 4%.

A fin septembre 2020, Generix Group réalise un EBITDA de 5,4 millions d’euros, soit une marge d’EBITDA de 14,3%. La diminution de 5,5 points de la marge d’EBITDA par rapport à fin septembre 2019 résulte quasi intégralement, à hauteur de 4,6 points, de l’investissement supplémentaire en R&D que le Groupe a décidé de mettre en œuvre. Dans le contexte de crise, en effet, les structures d’approvisionnement et les ressources intralogistiques sont sollicitées à leurs limites, faisant évoluer les besoins logiciels et renforçant l’impératif de qualité de service de chaque maillon de la Supply Chain. Le Groupe entend en tirer le meilleur parti pour conforter son positionnement de leader en complétant son offre avec célérité et en réhaussant ses objectifs d’excellence opérationnelle. Hors croissance des investissements en R&D, la marge d’EBITDA serait en retrait très limité de 0,9 point, grâce à la forte adaptation de la structure de coûts enclenchée dès le mois d’avril 2020 pour limiter l’impact de la crise sanitaire.

Les éléments sans impact sur la trésorerie ont connu une évolution positive, provenant principalement de la hausse du montant activé des frais de conception de logiciels, et font ressortir le résultat opérationnel courant de 3,4 millions d’euros, soit 9% du chiffre d’affaires.

Après prise en compte des éléments non récurrents, du résultat financier et de l’effet impôt, le résultat net ressort à 2,1 millions d’euros, contre 3,6 millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice précédent.

Une structure financière saine et solide

Le tableau de flux de trésorerie exprime les flux intervenus entre le 31 mars et le 30 septembre 2020 comparés au même semestre de l’exercice précédent. Entre ces deux dates, le besoin en fonds de roulement augmente sous l’effet de la saisonnalité habituelle de la facturation des contrats annuels de maintenance (facturés en début d’année civile et comptabilisés en chiffre d’affaires tout au long de l’année).

Les flux de trésorerie sont principalement marqués par :

la diminution de la capacité d’autofinancement, qui passe de 6,9 millions d’euros à 5,5 millions d’euros au 30 septembre 2020, en ligne avec la diminution de l’EBITDA observée sur le premier semestre 2020-2021 ;

l’amélioration du délai de règlement clients ainsi que le remboursement de crédits d’impôts intervenu sur le premier semestre 2020-2021, compensés en partie par la diminution du délai de règlement fournisseurs.

Perspectives

Sur le second semestre 2020/2021, Generix Group anticipe un rythme de nouvelles signatures SaaS plus dynamique que sur le semestre écoulé, ce qui devrait permettre un retour à la croissance dès l’exercice 2021/2022, après un exercice 2020/2021 en légère décroissance.

La crise a révélé des besoins clients que le Groupe a décidé de prendre pleinement en compte en renforçant ses efforts en R&D, afin de maintenir les avantages concurrentiels de son offre. En parallèle, dans le contexte de crise sanitaire, le Groupe maîtrise sa structure de coûts hors dépenses de R&D. Sur cette base, l’évolution de la profitabilité sur l’exercice 2020/2021 devrait être en ligne avec celle observée sur le semestre écoulé, avec un recul maîtrisé de la marge d’EBITDA hors impact de l’effort consenti en R&D.

Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Ebitda ou endettement net) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés.

Le rapport financier semestriel au 30 septembre 2020 est disponible au téléchargement à l’adresse :

https://www.generixgroup.com/fr/list-financial-documents

Prochain communiqué : le 27 janvier 2021 après clôture de bourse

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2020/2021

A propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 750 collaborateurs du Groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com





Annexes

6 mois clos le 30 septembre Variation Comptes consolidés IFRS, en millions d’euros 2020 2019 M€ % Chiffre d'affaires 38,1 39,9 - 1,8 -4% Autres produits de l'activité 1,9 1,2 0,7 58% Charges opérationnelles (2) - 34,5 - 33,2 - 1,4 4% Autres achats et charges externes - 9,5 - 10,1 0,6 -6% Charges de personnel - 23,4 - 21,8 - 1,6 8% Impôts et taxes - 0,8 - 0,7 - 0,0 5% Autres - 0,8 - 0,6 - 0,3 50% EBITDA (1) 5,4 7,9 - 2,4 -31% Marge d'EBITDA 14,3% 19,8% Frais de conception de logiciels activés nets d'amortissements 0,7 0,1 0,6 392% Dotations nettes aux amortissements et provisions - 2,4 - 2,3 - 0,2 7% Charges relatives aux attributions d'actions gratuites - 0,3 - 0,4 0,1 -24% Résultat opérationnel courant 3,4 5,3 - 1,9 -36% Autres produits et charges opérationnels - 0,0 - - 0,0 N/A Résultat opérationnel 3,4 5,3 - 2,0 -37% Résultat financier - 0,2 - 0,3 0,1 -30% Impôt - 1,1 - 1,4 0,3 -23% Résultat après impôt 2,1 3,6 - 1,5 -42% Résultat net part du groupe 2,0 3,6 - 1,5 -42%

EBITDA = résultat opérationnel courant + provisions nettes sur actif + provisions nettes pour risques et charges + amortissements sur immobilisations + charges relatives aux actions gratuites – production immobilisée. La ventilation des charges opérationnelles a été modifiée par rapport aux chiffres présentés dans le communiqué financier du 25 novembre 2019. La production immobilisée ainsi que les reprises de provisions utilisées durant la période, précédemment présentées sur la ligne « autres », ont été reclassées par nature de charges. Il en résulte principalement un reclassement de 0,4 M€ des autres charges opérationnelles vers les autres achats et charges externes.

6 mois clos le 30 sept.

Variation Endettement net 2020 2019 m€ % Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,7 2,8 4,9 176% Dettes financières courantes et non courantes - 21,8 - 22,2 0,4 -2% Endettement net - 14,1 - 19,4 5,3 -28% 6 mois clos le 30 septembre Variation Eléments du tableau de flux de trésorerie, en millions d’euros 2020 2019 M€ % Capacité d’autofinancement 5,5 6,9 - 1,3 -19% Variation du besoin en fonds de roulement - 4,7 - 7,8 3,1 -39% Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles 0,8 - 1,0 1,7 -184% Trésorerie nette liée aux activités d’investissement - 1,9 - 1,3 - 0,6 49% Free cash flow - 1,1 - 2,3 1,1 -49% Trésorerie nette liée aux activités de financement - 3,5 - 4,2 0,7 -17% Incidence des variations des cours des devises - 0,2 - - 0,2 N/A Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie - 4,8 - 6,4 1,6 -25% Trésorerie de clôture 7,7 2,8 4,9 176%

Contacts Communication Financière :

Generix Group – Ludovic Luzza – Directeur Administratif & Financier – Tél. : 01 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com

CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tél. : 01 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr

Pièce jointe