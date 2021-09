Generix S A : Group complète son offre Invoice Services avec l'Account Payable Automation

Thématiques

Facture électronique

Alors que les réglementations se multiplient dans le monde en faveur de la facture électronique, Generix Group propose désormais une solution unique, grâce aux nouvelles fonctionnalités offertes par l'AP Automation, pour dématérialiser la facture, gérer la conformité réglementaire dans 60 pays et automatiser l'ensemble des opérations de comptabilité fournisseur. De plus, Generix AP Automation accompagne la transformation digitale des processus de facturation fournisseurs en les rendant plus efficaces et résilients dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Les bénéfices de Generix AP Automation sont multiples. Notamment, on constate des économies de 7 à 10 euros par facture entrante selon les entreprises générées par la diminution des coûts de traitement, de la durée du cycle, et des erreurs et fraudes. Mais aussi, on constate une amélioration des marges financières, la fiabilisation des audits et du reporting ainsi que la diminution des risques d'approvisionnement. Ces améliorations viennent enrichir l'offre existante d'e-invoicing de Generix.

« Nous pensons qu'il est stratégique pour nos clients de disposer d'une plateforme complète et homogène évitant la multiplication des investissements, les interfaces multiples et les risques de rupture du cycle, tout en facilitant le déploiement de la solution auprès des utilisateurs et des fournisseurs. C'est désormais le cas de notre plateforme complète d'e-invoicing qui bénéficie par ailleurs de multiples innovations - intelligence artificielle, auto-apprentissage machine, RPA ou analytique - qui assurent l'amélioration continue des performances, au profit des organisations utilisatrices », indique Christophe VIRY, Product Marketing Director chez Generix Group.

Generix AP Automation apporte à ses utilisateurs les innovations suivantes :

• Gestion des factures non structurées à l'aide d'un OCR cloud et Machine Learning

• Configuration par l'utilisateur des règles de rapprochement et des workflows de validation selon l'organisation, la politique d'achat, les dépenses ou les tolérances

• Réconciliation automatique des factures avec les commandes, les réceptions ou même les contrats commerciaux et plans de paiement

• Détection et qualification des écarts de toutes natures : prix, quantités, typologie de prestation, doublons, identité des tiers, coordonnées bancaires, …

• Console d'approbation orchestrant les actions des utilisateurs et fournisseurs pour valider les factures, résoudre les litiges et mettre en paiement

• Gestion des programmes d'Early Payment Discount pour optimiser le cash management et automatiser les paiements

• Pilotage analytique end-to-end mesurant les performances et les problèmes à chaque étape du cycle : extraction automatique, validation, litiges, financements...