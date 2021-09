Generix S A : Group renforce son engagement en matière d'interopérabilité en rejoignant l'European E-Invoicing Service Providers Association

Thématiques

Facture électronique

Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du Commerce, opérateur sur le marché de la facture électronique depuis 25 ans, adhère à l'European E-invoicing Service Providers Association après l'agréement de sa candidature par le bureau de l'EESPA.

Partout dans le monde, la facture électronique connait une forte croissance soutenue par les obligations réglementaires, les bénéfices de la digitalisation et la nécessité de mise en place de processus résilients dans le contexte de la crise sanitaire. Pour autant, la connexion entre les acheteurs et vendeurs, les systèmes de gestion hétérogènes et la multiplicité des prestataires d'e-invoicing n'est pas sans poser de problèmes d'interopérabilité.

Pour faire face à ces enjeux, plusieurs institutions internationales - dont la Commission Européenne - élaborent et déploient des standards d'interopérabilité qui facilitent et accélèrent le déploiement de la facture électronique. Elles travaillent de concert avec l'EESPA, une association internationale regroupant et organisant l'interopérabilité entre les opérateurs.

Créée en 2011, l'EESPA rassemble une centaine de membres opérateurs de factures électroniques et sociétés de conseil. Ses missions sont de créer un écosystème interopérable et contractuel entre les prestataires, d'intervenir auprès des organisations politiques, de participer à la définition des standards et de promouvoir le développement de la facturation électronique.

Grace à l'interopérabilité, les entreprises n'ont plus besoin d'être connectées à plusieurs solutions. Elles sélectionnent un prestataire unique qui assurera leur déploiement dans le réseau des opérateurs. Ainsi, le déploiement des échanges est plus rapide, moins couteux, la traçabilité et les niveaux de services sont assurés de bout en bout.

« Déjà signataire des chartes d'interopérabilité de la Fédération Nationale de la Facture Electronique et de GS1, Generix Group poursuit son engagement pour le développement de la facture électronique à travers l'interopérabilité technique et commerciale entre les prestataires numériques. Nous sommes heureux de rejoindre l'EESPA dont les modèles d'interopérabilité font référence sur le marché. » indique Christophe VIRY, Product Marketing Director chez Generix Group.