Generix S A : Group retenu par CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), agence de la Commission Européenne, dans le cadre du projet d'appel à l'innovation numérique EUROLogin2020

Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du Commerce, annonce la signature du contrat innovation « EUROLogin2020 Action : Cloud platforms using the cross-border identification of European citizens through eIDAS node. ». Dans le cadre de ce programme, GENERIX Group sera en charge d'implémenter les standards d'interopérabilité en matière d'identification numérique des particuliers et des personnes morales au niveau européen.

EUROLogin2020 est un consortium européen coordonné par l'Université de Valence en Espagne (via l'IRTIC, Institute on Robotics and Information and Communication Technologies) et composé des opérateurs de services EDI/B2B : Nubilaria en Italie, headON aux Pays Bas et Generix Group en France. La candidature de Generix Group au sein du consortium EUROLogin2020 a par ailleurs reçu le soutien de la Direction Interministérielle du Numérique, l'un des Services du Premier Ministre en France.

Le projet s'inscrit dans le programme « Connecting Europe Facility » de la Commission Européenne visant à soutenir le marché unique numérique et la mobilité transfrontalière. La démarche s'appuie sur les standards européens d'interopérabilité dont ceux imposés aux états membres via le règlement eIDAS (electronic IDentification Authentification and trust Services). Son principe repose sur la reconnaissance mutuelle des identifiants numériques entre les nœuds eIDAS qui doivent être déployés au sein des 27 Etats membres.

Grace à ce programme, Generix Group proposera à ses clients des identifiants numériques nationaux (eID) utilisables sur ses services ainsi qu'à une échelle transfrontalière. Les services SaaS de Generix Group intègreront les technologies de l'infrastructure européenne de services digitaux (eID DSI) et seront connectés au nœud eIDAS français.

« Grâce à ces innovations, Generix Group permettra à ses clients d'utiliser en avance de phase les nouveaux standards d'identification et d'authentification numériques. Les utilisateurs de nos services profiteront d'une interopérabilité facilitée tout en augmentant leur sécurité numérique et en respectant les contraintes réglementaires » indique Christophe Viry, Product Marketing Manager de Generix Group.



NB : Pour plus d'information sur les programmes CEF et INEA, consulter le site www.ec.europa.eu/inea/en.

L'INEA a cessé ses activités le 31 mars 2021. L'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) a été créée le 1er avril 2021 pour reprendre son portefeuille hérité ainsi que d'autres programmes de financement de l'UE.

NB : Le contenu de cette publication engage la seule responsabilité de Generix Group. Elle n'engage pas celle de l'Union Européenne.