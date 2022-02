Generix S A : Le WMS de Generix Group retenu pour accompagner la croissance d'ANEXA Logística

Thématiques

ANEXA Logística, opérateur logistique expert en commerce international, situé dans la Communauté de Valence en Espagne et ayant accès aux principales connexions internationales par voie aérienne, terrestre et maritime, a choisi le système de gestion d'entrepôt (WMS) de Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du Commerce, afin de répondre à sa stratégie de croissance.

Avec plus de vingt ans d'expérience sur le marché international, en particulier en Asie, avec des agents connectés dans le monde entier et un service complet de gestion du fret incluant toutes les procédures douanières, ANEXA s'est positionnée comme une référence dans son secteur. En outre, elle connait une trajectoire de croissance solide. En tant qu'opérateur logistique intégré, elle offre au marché la gamme complète des services de réception, stockage, conditionnement, étiquetage, palettisation, emballage reverse logistics, etc.



Avec pour objectif de répondre à la demande croissante de ses clients de solutions logistiques « end-to-en » B2B, B2C et B2B2C, tout en maintenant la qualité et le service personnalisé - qui est la norme de l'entreprise -, ANEXA Logística a décidé d'opter pour un système de gestion d'entrepôt qui permettrait une intégration facile avec les systèmes d'information des clients qu'elle sert.



Le WMS de Generix a été la solution retenue, non seulement pour sa flexibilité et son adaptation aux besoins du client, mais aussi pour sa robustesse reconnue sur le marché des opérateurs logistiques, tant en Espagne qu'au niveau international. Le système de gestion d'entrepôt Generix permettra à ANEXA d'assurer la qualité du service offert jusqu'à présent et d'assumer une augmentation des demandes et des besoins de ses clients. Il facilitera également le suivi de l'ensemble du processus de stockage, d'étiquetage, d'expédition, etc., qu'un opérateur logistique doit garantir.



« Nous sommes fiers de compter un acteur aussi important qu'ANEXA Logística dans notre portefeuille de clients 3PL », explique Philippe Ducellier, Directeur Général de Generix Group Espagne. « Il est de plus en plus évident que les solutions WMS adaptables et disposant d'une grande couverture fonctionnelle, sont devenues une nécessité incontournable dans le monde du 3PL. Les exigences de délais et d'efficacité sont croissantes et les solutions de gestion d'entrepôt doivent aujourd'hui répondre à ces besoins. Grâce à l'expertise des équipes Generix et à la robustesse de nos solutions, nous pouvons aujourd'hui garantir à nos clients qu'ils seront en mesure de répondre aux attentes de leurs clients finaux. »