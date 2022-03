Generix S A : Logikfred, 3PL spécialiste du surgelé, choisit la solution WMS de Generix Group

Thématiques

Logikfred, opérateur 3PL lié au groupe Argelich Transports, entreprise familiale offrant des services de transport et de logistique nationaux et internationaux, va déployer, dans son entrepôt dédié au surgelé, le système de gestion d'entrepôt (WMS) de Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du Commerce.

Logikfred est un opérateur logistique spécialisé dans le froid négatif, l'un des segments les plus exigeants du monde de la logistique. Pour servir ce marché, l'entreprise dispose d'infrastructures remarquables qui comprennent cinq grands tunnels de congélation à -400 degrés et neuf chambres de stockage à -220 degrés, capables de contenir jusqu'à 33 000 palettes. Basée à Lleida en Espagne, Logikfred propose également un entrepôt sec pour les marchandises destinées à la congélation ou ne nécessitant pas de traitement par le froid.

La croissance du nombre de clients de l'entreprise, le besoin d'intégration avec leurs systèmes, ainsi que les importantes contraintes des produits qu'ils manipulent, ont conduit les responsables de l'entreprise à étudier l'adoption de nouvelles solutions WMS plus performantes et capables de s'intégrer facilement avec les ERP les plus courants, un besoin de plus en plus présent dans le monde de la logistique.

Après une première phase de consultation et de définition du besoins, Logikfred implémentera finalement la solution de gestion d'entrepôt (WMS) de Generix, qui lui apportera une robustesse démontrée depuis des décennies chez des opérateurs de toutes tailles et de tous secteurs et qui facilite l'intégration et la communication avec les systèmes ERP en place. La solution Generix permettra d'accroître l'agilité, l'efficacité, le contrôle des stocks en temps réel ainsi qu'une qualité de service maximale, éléments constitutifs de l'engagement de Logikfred pour ses clients.

La solution Generix WMS sera parfaitement complétée par le système YMS de gestion des quais Generix, qui sera également déployée par Logikfred pour le pilotage de la cour des entrepôts.

« Nous sommes fiers de compter un autre 3PL comme Logikfred dans notre portefeuille de clients. De plus en plus d'opérateurs logistiques réalisent combien il est essentiel de digitaliser leurs processus en entrepôt afin d'être plus réactifs pour répondre aux besoins de leurs clients », explique Philippe DUCELLIER, Directeur Général Espagne de Generix Group. « D'autre part, en adoptant nos solutions SaaS, Logikfred limitera les dépenses en période de faible activité, tout en conservant la pleine capacité d'adapter ses services en période de forte demande ».