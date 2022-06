Generix S A : Projet d'offre publique d'achat simplifiée déposé auprès de l'AMF

C0 - Public

Ce projet d'offre et le présent projet de note d'information

restent soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers

PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE

visant les actions de la société

initiée par

NEW GEN HOLDING SAS

présentée par

Etablissement présentateur et garant

PROJET DE NOTE D'INFORMATION ÉTABLI PAR NEW GEN HOLDING SAS

PRIX DE L'OFFRE:

9,50 euros par action Generix Group (le « Prix de l'Offre »)

augmenté de 0,50 euros par action Generix Group en cas d'atteinte du seuil de 90% du capital et des droits

de vote de Generix Group (le « Complément de Prix »)

DURÉE DE L'OFFRE: 15 jours de négociation

Le calendrier de la présente offre publique d'acquisition simplifiée sera fixé par l'Autorité des marchés

financiers (l'« AMF ») conformément à son règlement général.

Le présent projet de note d'information (le « Projet de Note d'Information ») a été établi et déposé auprès de l'AMF le 15 juin 2022, conformément aux dispositions des articles 231-13,231-16 et 231-18 du règlement général de l'AMF.

Le présent projet d'offre publique d'acquisition simplifiée et le Projet de Note d'Information restent

soumis à l'examen de l'AMF.

AVIS IMPORTANT

Dans le cas où, à la clôture de la présente offre publique d'acquisition simplifiée, le nombre d'actions non présentées à l'offre publique par les actionnaires minoritaires de la société Generix Group ne représenterait pas plus de 10% du capital social et des droits de vote de la société Generix Group, la société New Gen Holding SAS a l'intention de demander à l'AMF, dans un délai de trois (3) mois à l'issue de la clôture de cette offre publique, la mise en œuvre, conformément aux dispositions des articles L. 433-4 III du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, de la procédure de retrait afin de se voir transférer les actions de Generix Group, non apportées à la présente offre publique d'acquisition simplifiée, moyennant une indemnisation égale au Prix de l'Offre augmenté du Complément de Prix.

Le Projet de Note d'Information est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org)et de Generix Group (www.generixgroup.com/fr) et peut également être obtenu sans frais au siège social de Generix Group (ArteParc Lille-Lesquin (Bâtiment 2A), 2 rue des Peupliers - 59810 Lesquin) et auprès d'Alantra (7 rue Jacques Bingen - 75017 Paris).