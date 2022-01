Generix S A : Quels outils pour améliorer votre traçabilité logistique ?

La traçabilité est la possibilité de suivre un produit à tous les stades de sa production, de sa fabrication initiale jusqu'à sa distribution finale. L'objectif est de collecter le maximum d'informations tout au long de la chaîne. Il peut s'agir de renseignements sur sa fabrication, sur sa distribution ou encore sur sa consommation. Les enjeux de traçabilité concernent tous les domaines d'activité (l'alimentaire, l'industriel, le pharmaceutique, l'électronique, etc.). Découvrez les outils incontournables en matière de traçabilité, des plus basiques aux technologies plus complètes.

Le code-barres

Il s'agit de la méthode d'identification la plus répandue au monde. Ce système utilise un langage qui crée des codes uniques et permet d'identifier les marchandises grâce à une série de chiffres et de barres. Ce code est lu grâce au contact d'un lecteur (douchette, crayon lecteur, lecteur laser).

La radio-identification (RFID)

Cette méthode est utilisée pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes ». L'étiquette RFID est capable de transmettre des données grâce aux ondes radiofréquences et s'allume généralement à proximité d'un lecteur. Cette méthode améliore nettement la rapidité et la précision des enregistrements. Parmi ses avantages : une durée de vie plus longue, une plus grande capacité de stockage d'informations et une lecture à distance.

Les caméras

L'arrivée des nouvelles générations d'imageurs et de caméras vient fluidifier les chaînes logistiques, notamment avec l'apport de l'analyse vidéo. Ces nouveaux matériels dotés d'une vaste zone de couverture visuelle peuvent lire en même temps et sous des angles divers plusieurs codes-barres à la fois, et même des informations essentielles (logo signalant des produits inflammables ou dangereux). Il est ainsi possible de tracer facilement le passage d'un produit d'une étape à une autre.

Les balises GPS

Ce système de positionnement fonctionne par satellite. Un récepteur ou une balise GPS reçoit des signaux de plusieurs satellites, puis compare les écarts de temps à l'arrivée pour déterminer son emplacement. Cette méthode convient bien aux environnements en extérieur. Elle est bien adaptée pour la traçabilité hors site, une flotte de véhicules par exemple, ou dans les lieux où il est difficile d'installer une infrastructure.

Les systèmes de réalité augmentée

Ces technologies de virtualisation permettent de superposer un grand nombre de couches d'informations numériques, telles que des graphiques, des coordonnées GPS, des données textuelles ou des vidéos. Ceci permet aux opérateurs d'observer un produit et de récolter l'ensemble des informations issues de bases de données. Ces systèmes sont utilisables sur plusieurs supports : smartphone, tablette, casque, lunettes.

La réalité augmentée permet par exemple de visualiser en temps réel la capacité de stockage de l'entrepôt et d'optimiser l'espace disponible en fonction des inventaires réalisés. Les technologies 2D et 3D permettent de créer un plan d'entrepôt virtuel afin de déterminer quels sont les emplacements les plus stratégiques en matière de gain d'espace et de réduction des coûts.

Les solutions WMS dédiées à la gestion et au suivi d'entrepôt et les solutions TMS, dédiées aux transports, sont des outils incontournables si vous visez une traçabilité à 360°. En effet, en plus de proposer des fonctionnalités propres, elles offrent une compatibilité sans comparaison et permettent d'agglomérer la grande majorité des technologies.

Des fonctionnalités propres

Le WMS offre une vision sur l'ensemble des opérations de vos entrepôts en temps réel.

Le TMS, quant à lui, offre la possibilité de suivre les opérations depuis les sorties d'usines jusqu'à la livraison de la marchandise chez vos clients. Chaque évènement est intégré dans le système et est vérifié. Si un risque que l'On Time In Full ne soit pas respecté est identifié, une alerte est déclenchée, vous permettant de réagir rapidement. De plus, si un litige ou une casse se présente, vous êtes en mesure d'isoler l'incident, à rebours. Quelle que soit la situation, vous avez ainsi toujours la capacité de prévenir vos clients en temps réel de l'état de la livraison.

L'autre avantage de ces solutions est que vos fournisseurs travaillent constamment sur leur évolution : à titre d'illustration, Generix Group sortira à l'été 2022 une nouvelle application smartphone qui enrichira son offre TMS. Celle-ci vous permettra de répondre encore un peu plus à vos enjeux de tracking en suivant avec précision le circuit de vos chauffeurs et en les invitant directement à mettre à jour certaines données, comme l'adresse de livraison client si elle est obsolète.

Une compatibilité avec des technologies de pointe

En plus de leurs fonctionnalités propres, les solutions collaboratives de gestion et de suivi des entrepôts et des transports peuvent agglomérer les technologies classiques comme les plus complexes. Par exemple, les caméras, décrites plus haut, peuvent être couplées aux WMS : le dispositif permet alors d'établir automatiquement un état des stocks, le poids d'un chargement ou les dangers potentiels… tout cela à partir d'une simple analyse d'image. Certaines caméras peuvent même déterminer les mesures exactes d'un colis, permettant ainsi au logiciel de chercher la meilleure optimisation de l'espace possible.

Ces solutions peuvent aller beaucoup plus loin : les portails de l'offre Supply Chain Visibility de Generix Group, conçus entre autre pour les utilisateurs de WMS et de TMS, sont enrichis des données de tracking de technologies partenaires, comme celles de Shippeo, dont l'algorithme, qui comporte 800 paramètres, offre une vision de tous les facteurs pouvant impacter la date d'arrivée (réglementation, météo, dwell time, trafic, pause des chauffeurs). À noter que l'estimation de l'ETA atteint une précision de 85 % lorsque vous êtes à 24 heures de la livraison, et de 90 % à 12 heures de la livraison estimée.