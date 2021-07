Generix S A : Baomarc Automotive Solutions optimise la gestion de son EDI avec la solution TradeXpress de Generix Group

Thématiques

Collaboration B2B

Baomarc Automotive Solutions, une société du groupe BAOWU, leader mondial dans la production d'acier et de pièces détachées pour l'industrie automobile et fournisseur de référence des plus grandes marques du secteur, a choisi d'optimiser la gestion des échanges EDI avec ses principaux clients italiens et internationaux avec la solution TradeXpress de Generix Group, éditeur de logiciels spécialisé dans les solutions SaaS pour la gestion collaborative de la chaîne logistique, présent dans plus de 60 pays dans le monde grâce à son offre EDI.

Les constructeurs automobiles exerçant une pression croissante sur les entreprises OEM, pouvoir compter sur un service après-vente de très haut niveau et avec des délais de plus en plus courts est un facteur concurrentiel essentiel. C'est ce que Baomarc a demandé à Generix Group dans le cadre du projet de rationalisation de la gestion des flux EDI avec ses principaux clients italiens et internationaux.

En tant que nouveau prestataire EDI de Baomarc, Generix Group a fait bénéficier l'équipementier piémontais de la robustesse de sa plateforme TradeXpress, utilisée depuis plus de 20 ans par des entreprises parmi les plus exigeantes au monde en termes d'intégration, tant pour le volume de messages transmis (plusieurs centaines de milliers de fichiers par jour) que pour le niveau élevé de criticité des flux traités.

Grâce à TradeXpress, Baomarc peut désormais compter sur un outil performant de suivi en temps réel des transmissions en émission et en réception, disponible via une interface web de manière simple et intuitive. Le projet sera bientôt intégré à une solution développée sur le CRM Salesforce qui permettra une gestion automatisée des tickets de support technique, accélérant encore leur prise en charge et leur résolution.

« Nous sommes très satisfaits de l'accompagnement à 360° que Generix Group nous apporte dans le cadre du projet d'optimisation de l'EDI, qui est stratégique pour nous », commente Elena Prepelita, Information & Communications Manager chez Baomarc Automotive Solutions. « L'approche collaborative de Generix a été très claire dès la phase d'étude de la nouvelle solution EDI et s'est confirmée tout au long du déploiement : Generix a pris l'entière responsabilité du processus de gestion de la relation client, ce qui, d'une part, a soulagé Baomarc de tâches chronophages qui ne font pas partie de notre cœur de métier et, d'autre part, a évidemment accéléré la migration vers la nouvelle solution. Même après le démarrage du projet, dans nos opérations quotidiennes, le support de Generix s'est avéré à la hauteur de nos attentes, avec des interventions décisives et toujours réalisées dans le respect total des SLAs convenus », conclut Elena Prepelita.

« Nous sommes fiers que Baomarc ait fait confiance à Generix Group pour gérer ses échanges EDI. TradeXpress est une solution robuste, déjà largement utilisée dans d'autres segments de marché, elle peut répondre efficacement aux exigences et aux criticités de l'industrie automobile également et elle est proposée avec un service après-vente plus qu'adéquat aux pressions de ce secteur. Son périmètre fonctionnel est beaucoup plus large que celui de l'EDI classique, il permet une gestion des flux plus structurée grâce à une visibilité de bout en bout et à la possibilité de configurer des alertes et des notifications en cas d'événements ou de manquements à prendre en compte. Tout cela garantit un support essentiel pour la gestion proactive des cas/situations qui sortent de l'ordinaire et, en fin de compte, pour la continuité des activités », a ajouté Loretta Chiantaretto, Directrice générale de Generix Group Italie.