Generix S A : Group accélère son développement en Europe en ouvrant une nouvelle entité aux Pays-Bas

Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du commerce, déjà présent dans près de 60 pays via ses filiales et des partenaires, annonce l'ouverture d'une nouvelle entité aux Pays-Bas, dans la ville de Bois-le-Duc ('s Hertogenbosch), afin d'accélérer son développement au Benelux et de renforcer la proximité avec ses clients néerlandais.

Generix Group connait une croissance internationale soutenue, notamment au Benelux où l'éditeur a récemment signé de très belles références, particulièrement en matière de solutions Supply Chain Execution au profit de clients FMCG et Industrie. Ces nouveaux clients complètent la solide base installée EDI de l'entreprise.

Afin d'accélérer sur cette zone, Generix Group investit dans la création d'une entité aux Pays-Bas, géographie connaissant une très forte vitalité du marché Supply Chain. Les équipes de Generix Group assureront d'une part le développement et la satisfaction des entreprises néerlandaises déjà accompagnées par le Groupe, notamment Agromerchants, mais aussi de clients internationaux qui ont fait le choix Generix Group. Par ailleurs, elles piloteront l'augmentation de nos parts de marché locales.

« Generix Group a très bien résisté pendant l'année passée et a réalisé un chiffre d'affaires logiciel historique sur le dernier trimestre de son exercice clos au 31 mars 2021. Cette performance nous permet de rebondir rapidement et d'engager le développement de notre présence aux Pays-Bas, pivot européen du commerce international », déclare Julien Boisnet, Chief Sales Officer de Generix Group.

Generix Group annonce à cette occasion le recrutement de Gerben van Der Schaaf qui assurera la direction commerciale de cette nouvelle entité. Il mettra à profit sa solide expérience et son expertise du secteur. Gerben a un parcours professionnel de plus de 10 ans dans des postes de vente au sein de sociétés informatiques et de télécommunications, plus récemment chez Wurth, Den Hartog BV et H&R Business IT Solutions.

« Je suis très heureux de rejoindre Generix Group. Le développement du marché néerlandais est un défi passionnant à relever. Ma mission est double : développer notre présence auprès de nos clients existants et conquérir de nouveaux clients pour nos solutions Supply Chain Execution (WMS et TMS) et EDI. Je sais pouvoir compter sur mes collègues basés en Belgique et, au-delà, dans l'ensemble des 8 filiales du Groupe, pour mettre à profit la richesse des solutions applicatives et des services de Generix Group au bénéfice des clients néerlandais », déclare Gerben van der Schaaf, Business Manager aux Pays-Bas de Generix Group Benelux.