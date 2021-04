Generix S A : JP Sá Couto, le distributeur portugais d'informatique et d'électronique, améliore les performances de sa supply chain grâce à Generix WMS

Thématiques

Generix Group, fournisseur mondial de solutions logicielles collaboratives SaaS pour les écosystèmes de la Supply Chain, de l'industrie et de la distribution, a été choisi par JP Sá Couto, la plus grande entité de jp.group, pour mettre en œuvre son système de gestion d'entrepôt (WMS) et soutenir le processus de digitalisation et d'amélioration de la performance de la Supply Chain du distributeur portugais. Le projet, qui a déjà commencé, devrait durer neuf mois et permettre à JP Sá Couto d'optimiser ses opérations logistiques.

Présente à l'international, JP Sá Couto œuvre principalement dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) et propose un portefeuille d'activités diversifié dans les secteurs de la distribution, de l'éducation, des services informatiques et des investissements.

Afin d'optimiser sa gestion d'entrepôt et d'améliorer les performances de sa chaîne d'approvisionnement, JP Sá Couto s'est tourné vers Generix Group pour la mise en œuvre d'une solution WMS évolutive et flexible capable d'automatiser ses opérations logistiques.

Le système sera complètement opérationnel après une implémentation du WMS en mode SaaS qui devrait durer neuf mois. Cette solution permettra à JP Sá Couto d'automatiser et de contrôler plus efficacement ses processus existants, de s'engager dans l'automatisation et l'élimination des tâches improductives, d'intégrer ses partenaires et de collaborer avec ses fournisseurs. En outre, la mise en œuvre de l'outil TradeXpress permettra à JP Sá Couto d'intégrer ses données et de se connecter aux différents systèmes d'information de l'entreprise. La solution fournie par Generix Group comprendra également un certain nombre de KPI (Key Performance Indicators) permettant de suivre les processus clés à distance et en temps réel.

« Au cours d'une année très imprévisible, les entreprises ont été confrontées à de profonds changements dans leurs pratiques de travail, ce qui a eu un impact sur les processus, les canaux de vente et l'ensemble de la chaîne de valeur. Par conséquent, 2021 sera une année cruciale pour accélérer la transformation », déclare Pedro Gordo, Supply Chain Business Manager chez Generix Group. « Le défi lancé par JP Sá Couto démontre la résilience du marché portugais mais aussi l'importance d'investir dans les technologies de l'information, qui se traduit par une meilleure productivité. La mise en place d'un système de gestion d'entrepôt est particulièrement importante pour répondre aux changements de la chaîne de valeur et de la demande du marché. »

« La technologie et la digitalisation des processus et des opérations sont fondamentales dans ce processus d'amélioration, comme elles l'ont d'ailleurs été au cours de l'année dernière. Le fait de pouvoir utiliser une solution de gestion d'entrepôt fiable, très complète et communicante, qui peut être mise en œuvre rapidement, représente un avantage significatif pour notre projet », ajoute Ivone Queiroz, Directrice des Opérations de jp.di, Business Unit distribution de JP Sá Couto. « Après le démarrage, l'objectif à court terme est une amélioration significative de la productivité globale, les opérateurs se concentrant davantage sur le contrôle et moins sur l'exécution. À moyen et long terme, Generix Group et JP Sá Couto espèrent tirer encore davantage de bénéfices de l'amélioration constante des processus logistiques existants, un avantage rendu possible par la grande flexibilité et la couverture fonctionnelle de Generix WMS. »