Le 21 juillet 2022

Ouverture de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée visant les actions GENERIX Group

Generix Group annonce l'ouverture ce jour de l'Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par la société New Gen Holding, visant les actions Generix Group au prix de 9,50 € par action, pouvant être porté à 10 € par action en cas d’atteinte par New Gen Holding d’un seuil de détention de 90% à l’issue de l’Offre.

L’Offre est ouverte à compter d’aujourd’hui jusqu’au vendredi 19 août 2022 inclus. Les résultats de l’Offre seront rendus publics le 24 août 2022, sous réserve de confirmation par l’AMF et Euronext dans leurs avis de clôture de l’Offre à paraître.

Si New Gen Holding détient au moins 90% du capital à l’issue de l’Offre, le prix d’Offre sera porté à 10,00 € par action pour tous les titres apportés dans le cadre de l’Offre semi-centralisée, en répondant au formulaire envoyé par les intermédiaires financiers. Les cessions réalisées directement sur le marché n’y seront pas éligibles.

New Gen Holding prend à sa charge les frais de courtage et la TVA afférente payés par les actionnaires ayant apporté leurs actions à l’Offre semi-centralisée, dans la limite de 0,3% (hors taxe) du montant des actions apportées à l’Offre avec un maximum de 150 euros par dossier (incluant la TVA). La demande de remboursement des frais de courtage devra être envoyée aux intermédiaires financiers avec le formulaire de vente des actions Generix Group. Le règlement de ces frais sera réalisé par Euronext Paris pour le compte de l’Initiateur via les intermédiaires. Aucun frais ne sera remboursé pour les apports réalisés directement sur le marché.

New Gen Holding a acquis, préalablement à l’Offre, différentes participations et a signé des promesses d’acquisition lui permettant de contrôler 67,2% du capital de Generix Group (72,5% sur une base pleinement diluée en cas d’exercice des BSA) au prix de 9,50 € par action

Dans l'hypothèse où à l’issue de la clôture de l’offre publique les actions non présentées à l’Offre ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de Generix Group, New Gen Holding a l’intention de demander à l’AMF, dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de l’Offre, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire des titres Generix Group moyennant une indemnisation égale au prix d’Offre majoré du complément de prix, soit 10,00 € par action, ayant pour effet la radiation du marché Euronext à Paris.

Les actionnaires de Generix Group qui souhaitent obtenir plus d’information sur les modalités d'apport à l’Offre peuvent se rendre sur le site www.generixgroup.com dans la rubrique Investisseurs.

La note d'information ayant reçu le visa n°22-316 de l’AMF le 19 juillet 2022 et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de New Gen Holding sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et www.generixgroup.com dans la rubrique Investisseurs et peuvent être obtenus sans frais et sur simple demande au siège social de Generix Group (ArteParc Lille-Lesquin (Bâtiment 2A), 2 rue des Peupliers – 59810 Lesquin).

La note en réponse de Generix Group, ayant reçu le visa n° 22-317 de l’AMF le 19 juillet 2022, qui contient notamment le rapport de l’expert indépendant, l’avis motivé favorable du Conseil de Surveillance de Generix Group et les engagements d’apport de ses membres, ainsi que, par ailleurs, le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Generix Group sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et www.generixgroup.com dans la rubrique Investisseurs et peuvent être obtenus sans frais et sur simple demande auprès de Generix Group (ArteParc Lille-Lesquin (Bâtiment 2A), 2 rue des Peupliers – 59810 Lesquin).

À propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 800 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, ou encore Ferrero, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment B (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

Avertissement

La diffusion de ce document ou tout autre document relatif à l’Offre, l’acceptation de l’Offre, ainsi que la livraison des actions peuvent, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique ou de restrictions. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. Les personnes en possession de ce document sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. New Gen Holding et Generix Group déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation par qui que ce soit des restrictions applicables. Ce document ou tout autre document relatif à l’Offre ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation ou une offre d’achat de valeurs mobilières dans tout autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation est illégale. L’Offre ne fera l’objet d’aucun enregistrement ou visa en dehors de la France.

