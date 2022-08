Generix Group

Communiqué de presse

Le 25 août 2022

Résultat de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée

Generix Group et New Gen Holding annoncent que le 24 août 2022, l’Autorité des marchés financiers a publié les résultats de l’offre publique d’achat simplifiée clôturée le 19 août 2022 et visant la totalité des actions Generix Group non détenues par New Gen Holding.

A l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée, l’Initiateur New Gen Holding a acquis 6 589 041 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation.

En conséquence, le concert composé de New Gen Holding, Montefiore Investment et certains dirigeants de la société, détient 21 840 893 actions Generix Group représentant 22 066 878 droits de vote, soit 96,20% du capital et au moins 92,89% des droits de vote de la société.

Le seuil des 90% du capital et des droits de vote de Generix ayant été franchi à la clôture de l’Offre, le prix d’Offre est porté à 10,00 € par action pour tous les titres apportés dans le cadre de l’Offre semi-centralisée.

Conformément aux termes de son offre publique d'achat simplifiée, New Gen Holding a l'intention de demander prochainement la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire au même prix que celui de l'offre publique d'achat simplifiée, soit 10,00 € par action net de tous frais.

Le cours de bourse de l'action Generix Group est suspendu depuis le 24 août 2022.

À propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 800 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, ou encore Ferrero, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur Euronext Paris, compartiment B (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION RELATIVE A L’OFFRE SUR NOTRE SITE GENERIX GROUP/ rubrique INVESTISSEURS

Pour toute question relative à cette Offre, vous pouvez également nous contacter

E-mail : opas-generix@actus.fr | Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 33

Pièce jointe