Signature du protocole d’investissement et apport d’un bloc de contrôle par Pléiade Investissement à New Gen Holding qui conduira au projet d’offre publique d’achat suivie, le cas échéant, d’un retrait obligatoire, de New Gen Holding sur les actions de Generix Group (GENX - FR0010501692).

Paris, le 25 mai 2022 – Dans le prolongement de leur entrée en négociations exclusives annoncée par un précédent communiqué en date du 22 avril 2022, Generix Group, ses principaux dirigeants, dont Monsieur Jean-Charles Deconninck, Madame Aïda Collette-Sène, Monsieur Ludovic Luzza et Monsieur Philippe Seguin (les « Dirigeants ») et Pléiade Investissement et ses dirigeants (« Pléiade ») annoncent avoir obtenu l’avis positif des instances représentatives du personnel et conclu le 23 mai 2022 avec le fonds Montefiore Investment (« Montefiore ») un protocole d’investissement engageant (le « Protocole ») prévoyant l’acquisition par une société ad hoc, New Gen Holding, des titres financiers détenus par les Dirigeants et Pléiade au capital de Generix Group, par voie d’apports en nature et de cession (l’ « Opération »), ainsi que le dépôt d’une offre publique financée par Montefiore (l’ « Offre Publique »).

Dans le cadre de l’Opération, conformément aux stipulations du Protocole, Pléiade Investissement a d’ores et déjà procédé ce jour à l’apport d’un bloc de contrôle constitué de l’intégralité de ses actions Generix Group, représentant 42,40% du capital (35,48% sur une base pleinement diluée) de cette dernière à New Gen Holding.

La réalisation de l’Opération, qui reste soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence française, pourrait intervenir dans le courant du mois de juin prochain et conduira au dépôt de l’Offre Publique.

Les parties informeront le marché de la réalisation de ces différentes étapes.

Pièce jointe