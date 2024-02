Genesis AI Corp. se concentre sur les opportunités dans les secteurs de la géospatiale de précision, de l'analyse forestière et du carbone par le biais de l'intelligence artificielle (IA). Woodlands.ai est un modèle génératif d'IA des ressources naturelles en cours de développement, qui construit des jumeaux numériques des forêts du monde réel. Les forêts numériques peuvent être manipulées et étudiées dans des mondes générés par ordinateur, avec l'influence de l'apprentissage automatique profond, des réseaux neuronaux et de l'intelligence artificielle. La technologie des forêts numériques a de nombreuses applications, notamment la compensation des émissions de carbone, la gestion des forêts et des terres et la protection contre les incendies de forêt. Sa plateforme de logiciels en tant que service (SaaS) offre une gamme de modules spécialisés conçus pour répondre aux divers besoins des parties prenantes dans les secteurs de l'environnement et des ressources naturelles.

Secteur Logiciels