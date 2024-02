Genesis Energy Limited est une entreprise énergétique diversifiée basée en Nouvelle-Zélande. La société vend de l'électricité, du gaz naturel réticulé et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) par l'intermédiaire de ses marques de vente au détail, Genesis et Frank Energy. La société opère à travers quatre segments : Retail, Wholesale, Kupe et Corporate. Le secteur de la vente au détail fournit de l'énergie (électricité, gaz et GPL) et des services connexes aux utilisateurs finaux. Son segment Wholesale est engagé dans la fourniture d'électricité au marché de gros de l'électricité, la fourniture de gaz et de GPL aux clients de gros et au segment Retail, ainsi que la vente et l'achat de produits dérivés pour fixer le prix de l'électricité. Son segment Kupe est engagé dans l'exploration, le développement et la production de gaz, de pétrole et de GPL, et fournit du gaz et du GPL au segment de gros ainsi que du pétrole léger. Les produits de la société comprennent l'électricité, le gaz en bouteille, le gaz naturel (par canalisation), la bicarburation, les véhicules électriques et l'énergie solaire.