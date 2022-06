Comment le créancier de crypto-monnaies Celsius a trébuché sur des investissements risqués de type bancaire.

Invoquant des conditions de marché extrêmes, la société Celsius, basée dans le New Jersey, a gelé cette semaine les retraits et les transferts entre comptes "pour stabiliser les liquidités." Dans une vidéo diffusée vendredi, le responsable financier de l'entreprise a déclaré que Celsius, ainsi que le secteur, avait vu les rachats augmenter après l'effondrement des cryptomonnaies TerraUSD en mai.

Les cryptomonnaies ont depuis perdu plus de 400 milliards de dollars en valeur.

À l'instar d'une banque, Celsius recueille les dépôts en crypto-monnaies des clients de détail et les investit dans l'équivalent du marché de gros des crypto-monnaies, notamment les sites de "finance décentralisée" ou DeFi qui utilisent la technologie blockchain pour proposer des services allant des prêts aux assurances en dehors du secteur financier traditionnel.

Contrairement aux banques, Celsius promet aux clients de détail des rendements énormes, parfois jusqu'à 18,6 % par an. L'attrait des gros profits a conduit les investisseurs individuels à déverser des actifs dans Celsius et des plateformes comme elle. Son PDG, Alex Mashinsky, a déclaré en octobre que Celsius disposait de 25 milliards de dollars d'actifs, bien que ce chiffre soit tombé à environ 11,8 milliards de dollars le mois dernier, selon son site Web.

Celsius semble avoir trébuché sur ses investissements en crypto-monnaies de gros, selon les informations publiques sur la blockchain et les analystes qui suivent ces données. Lorsque ces investissements se sont dégradés, la société n'a pas été en mesure de répondre aux rachats des clients qui ont fui dans le cadre de l'effondrement plus large du marché des crypto-monnaies, selon les analystes.

"C'est ce que nous avons vu de plus proche d'une ruée vers les banques" dans le secteur des cryptomonnaies, a déclaré Noelle Acheson, responsable des perspectives de marché chez Genesis, un courtier de premier ordre en devises numériques.

Mashinsky et un représentant de Celsius n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. La société a déclaré dimanche qu'elle prenait des mesures pour répondre aux rachats, mais "il pourrait y avoir des retards".

Les problèmes de Celsius remontent au moins à décembre lorsque, aux mains de pirates informatiques, elle a perdu 54 millions de dollars de bitcoins qu'elle avait investis avec la plateforme DeFi BadgerDao, selon les données publiques de la blockchain. À l'époque, Mashinsky a déclaré que Celsius avait perdu de l'argent, mais n'a pas révélé le montant.

Celsius avait également investi dans le protocole Anchor qui proposait jusqu'à 20 % de rendement sur les dépôts de TerraUSD. Avec la chute du TerraUSD, Celsius a retiré plus de 535 millions de dollars d'actifs cryptographiques d'Anchor, selon les données publiques de la blockchain.

Mashinsky a déclaré dans une interview de mai https://www.youtube.com/watch?v=eRlNlNlaFi8&t=42s que son exposition à TerraUSD était faible par rapport à ses actifs, mais n'a pas dit si la société avait perdu de l'argent.

Le plus gros faux pas de l'entreprise, cependant, semble avoir été sa décision d'investir les jetons d'éther des clients avec Lido Finance, une plateforme DeFi proposant aux investisseurs de profiter d'une nouvelle version d'éther en cours de développement. Les investissements sont connus sous le nom d'éther "staked", ou stETH.

Celsius promettait à ses clients des rendements de 6 à 8 % sur les dépôts en éther. Celsius disposait d'au moins 450 millions de dollars en stETH dans son portefeuille principal DeFi, mais il est probable qu'il en ait davantage stocké ailleurs, selon Andrew Thurman, un analyste de la société d'analyse Nansen, qui suit les données de la blockchain.

Alors qu'un stETH est censé être échangeable contre un éther, le prix du stETH a chuté par rapport à l'éther ces dernières semaines, la chute du marché des crypto-monnaies ayant incité les détenteurs à se débarrasser de leurs stETH.

Cet écart aura rendu difficile pour Celsius de reconvertir ses stETH en ether pour répondre aux retraits des clients, ont déclaré les analystes.

"Tout le monde ... pouvait voir qu'ils avaient des positions qui étaient significativement sous risque", a déclaré Thurman.

L'effondrement du bitcoin, qui a perdu environ la moitié de sa valeur cette année, a également mis Celsius sous pression. Elle a mis en gage des actifs cryptographiques liés au bitcoin comme garantie d'un prêt d'autres cryptomonnaies, selon Thurman. Lorsque le bitcoin a chuté, Celsius a dû compléter cette garantie, a déclaré Thurman.

En 2019, Mashinsky a déclaré au Financial Times que Celsius avait des prêts en crypto-monnaies garantis par du bitcoin.

"Tout cela n'est qu'un risque mal évalué", a déclaré Cory Klippsten, PDG de la plateforme d'investissement en crypto Swan Bitcoin, à propos du modèle économique de Celsius.

INQUIÉTUDES DE CONTAGION

Celsius a engagé des avocats spécialisés dans la restructuration, a rapporté mardi le Wall Bourse Journal. Ses problèmes ont suscité des craintes que d'autres plateformes de prêt de crypto-monnaies risquent de subir les fuites des investisseurs.

Mardi, le président de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes a déclaré que ces plateformes fonctionnent un peu comme des banques et que les rendements élevés promis pourraient être "trop beaux pour être vrais".

Les pairs de Celsius ont rapidement pris leurs distances avec stETH. Lundi, BlockFi, basé dans le New Jersey, a tweeté qu'il ne détenait aucun stETH à titre principal ou de garantie. Voyager Digital, également basé dans le New Jersey, a tweeté qu'il ne s'est jamais engagé dans des activités de prêt de DeFi et n'a aucune exposition aux stETH.

Mais selon Thurman, plusieurs autres plateformes de prêt de crypto-monnaies, comme Aave, investissent dans le stETH et le mettent en gage comme garantie. S'il continue à baisser par rapport à l'éther, il y a un "risque de liquidations assez importantes."

Aave n'a pas répondu aux demandes de commentaires.