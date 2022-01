Genesis Metals : annonce une nouvelle Estimation des Ressources de son Projet Chevrier Gold au Québec

Vancouver, Colombie-Britannique, 24 janvier 2022 - La Corporation Genesis Metals ("Genesis" ou la"Société") (TSX-V: GIS) rapporte, aujourd'hui, une nouvelle estimation des ressources pour la Zone Principale et une mise à jour pour les Zones Est et Sud classifiées comme inventaire minéral à son projet Chevrier Gold près de Chibougamau au Québec. Les faits saillants sont :

RESSOURCES EN FOSSE DE LA ZONE PRINCIPALE - teneur de coupure 0.30 g/t or

Ressource indiquée de 260,000 onces or (6.4 Mt à une teneur moyenne de 1.26 g/t or)

(6.4 Mt à une teneur moyenne de 1.26 g/t or) Ressource inférée de 420,000 onces or (11.2 Mt à une teneur moyenne de 1.18 g/t or)

RESSOURCE SOUS TERRE DE LA ZONE PRINCIPALE - teneur de coupure 1.0 g/t or

Ressource inférée de 232,000 onces or (4.46 Mt à une teneur moyenne de 1.62 g/t or)

David Terry, chef de la direction de Genesis commente "nous sommes heureux que cette nouvelle estimation des ressources minérales à Chevrier résulte en une plus grande fosse à ciel ouvert que lors des ressources de 2019 de la Société. Ces ressources ont été obtenues par un programme de 10,178 mètres et 39 trous additionnels ciblant et définissant des zones de haute teneur du dépôt, une remodélisation en optimisant les domaines minéralisés et une mise à jour des hypothèses d'estimation."

La consultante indépendante Susan Lomas, P.Geo de Lions Gate Geological Consulting Inc. ("LGGC") a été mandaté afin d'effectuer une estimation des ressources minérales et le rapport technique pour de Genesis. Mme Lomas qui est une Personne Qualifiée (« PQ ») telle que défini par la norme NI 43-101 et indépendante de Genesis supervise la préparation du Rapport technique.

L'énonciation des ressources minérales de la Zone Principale est présentée au Tableau 1. Les hypothèses utilisées pour établir l'optimisation des couts d'opération en fosse et sous terre sont présentées au Tableau 2. La sensibilité des ressources minérales à différentes teneurs de coupure pour les ressources indiquées est présentée au Tableau 3 et au Tableau 4 pour les ressources inférées.

Images depicting the new Main Zone mineral resource estimate are available for viewing at here

Des images illustrant la nouvelle estimation des ressources minérales de la Zone Principal sont disponibles ici

La Société intègrera les données de la nouvelle estimation des ressources minérales et les recommandations inhérentes à son futur plan d'exploration au projet Chevrier.

Tableau 1: Ressources minérales indiquées pour la Zone Principale

Ressources minérales Indiquées pour la fosse à ciel ouvert - teneur de coupure 0.3 g/t or

Zone Classe Tonnes Au g/t Au Oz A 2 - - - B 2 600,000 0.97 20,000 C 2 1,800,000 1.20 70,000 E 2 500,000 1.33 20,000 F 2 200,000 2.14 20,000 G 2 300,000 1.13 10,000 J 2 1,200,000 1.32 50,000 K 2 700,000 1.35 30,000 L 2 900,000 1.20 40,000 M 2 100,000 1.41 10,000 Toute 2 6,400,000 1.26 260,000

Ressources minérales Inférées pour la fosse à ciel ouvert - teneur de coupure 0.3 g/t or

Zone Classe Tonnes Au g/t Au Oz A 3 400,000 0.91 10,000 B 3 1,100,000 1.07 40,000 C 3 2,400,000 1.21 90,000 E 3 1,200,000 1.27 50,000 F 3 600,000 1.59 30,000 G 3 400,000 0.98 10,000 J 3 1,500,000 0.99 50,000 K 3 1,400,000 1.31 60,000 L 3 1,700,000 1.19 70,000 M 3 500,000 0.97 10,000 Toute 3 11,200,000 1.18 420,000

Ressources minérales Inférées pour une opération souterraine - teneur de coupure 1.0 g/t or

Zone Classe Tonnes Au g/t Au Oz C 3 2,550,000 1.69 139,000 F 3 190,000 1.53 10,000 J 3 430,000 1.29 18,000 K 3 190,000 1.35 8,000 L 3 1,090,000 1.65 57,000 Toute 3 4,460,000 1.62 232,000

1Les Ressources minérales ne sont pas des Réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Il n'y a pas de certitude que les Ressources minérales estimées soient converties, entièrement ou en partie, en Réserves minérales. L'estimation des Ressources minérales peut être, matériellement, affectée par d'autres facteurs tels que l'environnement, permis, aspect légal, titre, taxation, fiscale, sociopolitique, mise en marché et commercialisation. Les définitions du CIM ont été suivies pour la classification des Ressources minérales Indiquées et Inférées. La quantité et la teneur rapportées dans l'estimation des.

Ressources minérales sont de nature incertaine. Il n'y a pas eu suffisamment d'exploration pour définir les Ressources minérales Inférées comme étant des Ressources minérales Indiquées et il n'est pas certain que des travaux d'exploration ultérieurs permettront de convertir les ressources Inférées en ressources Indiquées

Tableau 2 : Hypothèse pour une opération en fosse à ciel ouvert et souterrain

Prix de l'or (US$/troy oz) US$1800 Taux de change (US$/C$) 1.30 Gramme par ounce troy (g/troy oz) 31.1035 Prix de l'or (C$/g) C$23 Coût extraction fosse à ciel ouvert (C$/t) C$2.60 Coût extraction souterraine (C$/t) C$50.00 Coût de traitement + A&G (C$/t) C$20.00 Taux de récupération à l'usine 95% Pente de la fosse (degré) 45 Teneur de coupure à la fosse (g/t or) 0.30 Teneur de coupure souterraine (g/t or) 1.00

Tableau 3: Sensibilités à différentes teneurs de coupure pour la fosse à ciel ouvert

Ressources Minérales Indiquées

Teneur de coupure Zone Classe Tonnes Au g/t Au Oz 0.20 Toute 2 6,500,000 1.25 260,000 0.25 Toute 2 6,400,000 1.25 260,000 0.30 Toute 2 6,400,000 1.26 260,000 0.35 Toute 2 6,300,000 1.27 260,000 0.40 Toute 2 6,200,000 1.29 260,000 0.45 Toute 2 6,000,000 1.31 250,000 0.50 Toute 2 5,800,000 1.34 250,000

Ressources Minérales Inférées

Teneur de coupure Zone Classe Tonnes Au g/t Au Oz 0.20 Toute 3 11,300,000 1.16 420,000 0.25 Toute 3 11,300,000 1.17 420,000 0.30 Toute 3 11,200,000 1.18 420,000 0.35 Toute 3 11,000,000 1.19 420,000 0.40 Toute 3 10,600,000 1.22 420,000 0.45 Toute 3 10,300,000 1.24 410,000 0.50 Toute 3 10,000,000 1.27 410,000

Tableau 4: Sensibilités à différentes teneurs de coupure pour une opération souterraine

Ressources Minérales Inférées

Teneur de coupure Zone Classe Tonnes Au g/t Au Oz 0.80 Toute 3 4,720,000 1.58 240000 0.90 Toute 3 4,460,000 1.62 232,000 1.00 Toute 3 4,460,000 1.62 232,000 1.10 Toute 3 4,140,000 1.66 222,000 1.25 Toute 3 3,690,000 1.73 205,000 1.50 Toute 3 2,210,000 1.96 139,000 2.00 Toute 3 740,000 2.43 58,000

Inventaire minéral des Zones Sud et Est

L'inventaire minéral du dépôt de la Zone Sud, localisé immédiatement au sud-ouest et dans la continuité de la Zone Principale, a été mis à jour par une remodélisation de la minéralisation et des teneurs du bloc modèle. Les paramètres utilisés pour une fosse telle que US$1700 et US$1870/oz pour le prix de l'or donne un tonnage et une teneur variant de 13 à 31 Mt de 0.70 à 0.60 g/t or utilisant une teneur de coupure de 0.30 g/t or. La quantité et la teneur potentielle déclarées sont de nature conceptuelle et il n'y a pas eu suffisamment d'exploration dans cette zone pour délimiter des Ressources minérales et il n'est pas certain que des travaux d'exploration ultérieurs permettront de délimiter des Ressources minérales. La modélisation du dépôt a été basée sur 18 trous de forage historique réparti sur une longueur de 1100 mètres. Genesis devra compléter du forage de définition dans le dépôt afin d'augmenter la confiance envers une continuité des teneurs en or défini par les trous de forage historiques.

Une estimation des ressources minérales, rapportées en 2019, pour la Zone Est a été révisé et déclassé en inventaire minérale à cause de la faible quantité de trous de forage et de l'incertitude de la continuité de la minéralisation. LGGC évalue que 44,000 Oz de catégorie Ressource Minérale Inférée souterraine et en fosse est trop peu pour rencontrer les exigences d'une Perspectives raisonnables d'une extraction rentable. L'inventaire minéral de la fosse se situe entre 0.3 et 0.4 Mt de 1.23 à 1.26 g/t or et l'inventaire souterrain entre 0.20 à 0.70 Mt de 1.20 à 1.25 g/t or. Ces valeurs sont basées sur l'interprétation des solides et des blocs du modèle de 2019, mais filtrées par différentes combinaisons de zones. La quantité et la teneur potentielle déclarées sont de nature conceptuelle et il n'y a pas eu suffisamment d'exploration dans cette zone pour délimiter des Ressources minérales et il est incertain que des travaux d'exploration ultérieurs permettront de délimiter des ressources minérales. La modélisation de la Zone Est a été basée sur 32 trous de forage réparti sur une longueur de 750 mètres.

Méthodologie de l'estimation des ressources minérales de la Zone Principale

La base de données de la Zone Principale comprend 220 trous totalisant 63,640 mètres de forage. L'estimation des ressources minérales est basée sur 174 trous de forage réparti sur une longueur latérale de 1400 mètres ayant intersecté le corps minéralisé et utilisant des composites de 1.0 mètre (N=5,362). Les teneurs extrêmes ont été plafonnées et une approche restrictive de délimitation a été appliquée aux composites afin que les teneurs élevées en or n'influencent pas les blocs locaux. Les matrices de corrélations ont été modelées pour évaluer la continuité des teneurs en or sur chaque zone. Les teneurs en or ont été estimées dans un bloc de 10 x 10 x 5 m utilisant la méthode de géostatistique krigeage ordinaire (KO) avec des essais supplémentaires d'interpolation par l'inverse de la distance au carré (ID2) et la méthode du "voisin immédiat" pour des fins de validation. Les estimations ont été validées et classifiées sur la base de la continuité des teneurs et la densité des trous de forage. La méthodologie de l'estimation et la classification ont été effectuées conformément au standard de l'Institut canadien des Mines, Métallurgie et Pétrole (CIM).

L'estimation des ressources et l'inventaire minéral ont été réalisés et optimisés par le logiciel de contrainte de fosse à ciel ouvert Lerchs-Grossman et les ressources souterraines de la Zone Principale ont été limitées aux solides des ressources avec les blocs contigus au-dessus des teneurs de coupure.

QA/QC

La Société adopte un rigoureux programme de QA/QC en ce qui concerne la préparation, l'expédition, l'analyse et la vérification de tous les échantillons et données de la propriété. Le contrôle de la qualité de l'échantillonnage de terrain et de forage du projet comporte une chaine de sécurité des échantillons incluant une procédure de manutention, le choix des types d'analyse et l'insertion de matériel de références. Aussi, le programme de QA/QC inclut une procédure de vérification de données. Tous les échantillons de roche et de carotte du présent programme ont été analysés par le laboratoire Actlabs à Ancaster, Ontario, Canada (certification ISO 17025) en utilisant la méthode de pyroanalyse avec finition par absorption atomique et gravimétrique si la teneur en or est supérieur à 5 g/t or. M. André Liboiron, P. Geo, directeur de l'exploration pour la Société et QP tel que défini par la norme NI 43-101 pour le projet Chevrier a supervisé le programme de QA/QC de la Société.

Le rapport complet détaillant les résultats de l'estimation des ressources sera déposé dans le profile de la Société à SEDAR dans 45 jours.

La Société continuera de surveiller l'évolution de la situation de la COVID-19 et se conformera aux directives de tous les gouvernements et suit activement les protocoles qui consistent à minimiser la propagation du virus COVID-19 afin de protéger la santé de sa main-d'œuvre et des communautés locales.

Personne qualifiée

Susan Lomas, P.Geo de LGGC est une Personne qualifiée telle que définie dans la norme 43-101 et responsable de l'estimation des ressources minérales rapportées ici. Elle a lu et approuvé la portion technique du présent communiqué de presse en rapport avec l'estimation des ressources minérales dont elle est responsable.

À propos de Genesis

Genesis Metals inc. est une compagnie d'exploration aurifère orientée dans le développement de ses projets Chevrier et October Gold dans la prolifique région de l'Abitibi au Québec et en Ontario, Canada.

