Genesis Metals : présente une mise à jour de la Phase II du Programme de Forage et des travaux d'exploration de surface du Projet Chevrier Gold au Québec

22 octobre 2020

Vancouver, Colombie-Britannique - La Corporation Genesis Metals (TSX-V : GIS) (« Genesis » ou la « Société ») est heureuse de présenter une mise à jour des travaux d'exploration de son Projet Chevrier Gold localisé dans la ceinture de roche verte d'Abitibi au centre du Québec. La phase II du programme de forage 2020, projeté à ~6,000m et 24 trous, progresse bien et les résultats des travaux d'exploration de surface effectués durant l'été sont disponibles.

Faits saillants

Approximativement 20 trous et 5,180 mètres du programme de forage de phase II, prévu à 24 trous, ont été complétés et les échantillons provenant de 14 trous ont été expédiés au laboratoire pour analyse.

Le levé de till indique un potentiel d'exploration dans le secteur du dépôt Chevrier Est et son prolongement vers l'est avec un résultat de 466 grains d'or (normalisé à un échantillon de 10 kilogrammes). Quatre-vingt-huit pour cent (88%) des 272 grains d'or, physiquement récupérés dans l'échantillon, ont une morphologie 'intact' indiquant une source proximale.

Les analyses de sol de l'horizon-B par Ionic Leach TM ont identifié plusieurs cibles dans le secteur du dépôt Chevrier Est et son prolongement vers l'est. Les échantillons anomaliques en or sont localisés en amont glaciaire des échantillons de till ayant un haut compte de grain d'or.

ont identifié plusieurs cibles dans le secteur du dépôt Chevrier Est et son prolongement vers l'est. Les échantillons anomaliques en or sont localisés en amont glaciaire des échantillons de till ayant un haut compte de grain d'or. La prospection au nord de l'anomalie de till #3 a permis d'identifier plusieurs secteurs anomaliques en or (jusqu'à 17.8 g/t Au a été obtenu en 2017 et jusqu'à 4.79 g/t Au a été obtenu en juillet 2020) et un programme de tranchées a été effectué afin d'évaluer la cible.

Programme de Forage Phase II

La phase II du programme de forage 2020 prévoit un total de ~6,000 mètres en 24 trous; la phase 1 du programme exécuté et divulgué plutôt cette année comprenait 2,502 mètres en 9 trous (communiqué de presse du 2 juin et 7 juillet 2020). La phase II du forage a, jusqu'à ce jour, porté essentiellement sur la définition et l'augmentation du volume des domaines des hautes teneurs, lesquelles forment des zones d'enrichissement préférentiel plongeantes ('shoot') au sein du dépôt Chevrier Principal. Des cibles, en dehors des zones de hautes teneurs, ont été ajoutées afin de vérifier l'extension en profondeur sous les ressources de la fosse de 2019. Les échantillons de carotte ont été, régulièrement, envoyés au laboratoire et contiennent des échantillons de contrôles QA/QC blancs et standards (neuf expéditions à ce jour). Les résultats seront divulgués par groupe lorsqu'ils seront disponibles et évalués.

Échantillonnage de till

Un levé de till complémentaire a ciblé les 6 secteurs à hautes priorités mises au jour par le levé de till de 2019, effectué par IOS Services Géoscientifiques Inc, et qui couvrait entièrement la propriété (carte 1). Cinquante échantillons, ayant un espacement de 250 m, ont été prélevés et leurs contenus totalisaient 1483 grains d'or. Lorsque le poids des échantillons est normalisé à un standard de 10 kilogrammes, la moyenne du compte de grains d'or par échantillon est de 46.9 grains. La moitié des échantillons ont été prélevés sur la cible #1, localiser à l'est du dépôt Chevrier Est, dans un secteur n'ayant pas d'affleurement rocheux (carte 2). Les échantillons du secteur de la cible #1 sont nettement anomaliques avec une moyenne de 60.7 grains d'or par échantillon de 10 kilogrammes, soit 3 fois la teneur de fond régionale. Les 5 autres cibles n'ont pas obtenu de signatures significatives.

Le compte de grains d'or, le plus élevé du programme de till 2020, est localisé dans la cible #1 et totalise 466 grains normalisés à 10 kilogrammes lesquelles ont une morphologie dite intacte pour 88% des grains. De plus, les grains possèdent une signature chimique distinctive avec une teneur de 0.33% cuivre non observé régionalement. La source en or de l'anomalie #1 serait proximale en amont glaciaire.

Levé de sol Horizon-B - Ionic LeachTM

Un levé de sol, conçu pour détecter une minéralisation en or, a été effectué dans le secteur de la cible #1 identifié par les levés de till de 2019 et 2020. Les échantillons du levé de sol ont été prélevés et préparés par IOS et analysés par ALS Global utilisant leur méthode de digestion Ionic LeachTM. Cent dix-sept (117) échantillons d'horizon-B ont été prélevés sur une grille couvrant la cible #1. Les échantillons avaient un espacement de 50 mètres sur des lignes de 1.5 km, elles-mêmes espacées de 350 mètres. De plus, une ligne d'orientation de levé a été effectuée et 24 échantillons espacés de 25 mètres ont été prélevés au-dessus du dépôt Chevrier Est ou deux anomalies ont été identifiées. Quatre anomalies ont été identifiées sur la grille du levé dont deux ont une orientation est-ouest. Un suivi sur le terrain a été effectué et aucun affleurement n'a été rencontré sur les anomalies. Avant d'entreprendre des tranchées et du forage sur les anomalies, un levé de sol complémentaire a été planifié et sera effectué au mois d'octobre.

Échantillonnage de surface et de tranchées

Un suivi de prospection et d'échantillonnage a été effectué dans le secteur de la cible de till #3 où un groupe d'échantillons choisis ont obtenus des teneurs, divulguées dans un communiqué de presse de la Société le 24 juin 2020, de 17.8 g/t or - 10.8 g/t or - 3.5 g/t or et 1.94 g/t or à 800 mètres en amont glacière de la cible lors de prospection en 2017 (carte 1). De l'échantillonnage additionnel effectué en juillet 2020 retourna jusqu'à 4.79 g/t or (carte 3). Ce secteur est situé dans la projection du Corridor de déformation Fancamp. Au total 94 échantillons choisis et en rainures ont été prélevés. Le secteur est recouvert de gabbro et roches volcaniques mafiques, lesquels sont caractérisés par du cisaillement à des degrés divers, des altérations et des sulfures oxydés. Les échantillons ayant des teneurs élevées en or sont encaissés dans des gabbros et des unités de roches volcaniques affectées par une forte altération en ankérite-séricite-chlorite-quartz. En septembre un programme de tranchées a été exécuté dans le secteur des échantillons à haute teneur. Soixante-treize échantillons en rainure ont été prélevés et les résultats sont en attente.

La propriété Chevrier d'une superficie de plus de 290 kilomètres carrés, accessible par un réseau routier couvrant le Corridor de Déformation Fancamp et les zones minéralisées en or associés à des roches volcaniques et subvolcaniques à forte dominance mafique sur une longueur d'environ 15 kilomètres. La propriété est contigüe au projet d'or, à haute teneur, Monster Lake et à 20 kilomètres au nord-est de la découverte de 3,1 M on d'or du projet Nelligan de la Corporation IAMGOLD et Ressources Minière Vanstar. Pour de plus amples informations concernant le projet Chevrier, les résultats de 2019 et les plans pour 2020 / 2021, s'il vous plait se référer au site web de la Société.

Méthodologie et QA/QC

Les travaux d'analyse rapportés ont été effectués par Activation Laboratories ltée à Ancaster, Ontario, un fournisseur de service d'analyse reconnu internationalement. Tous les échantillons ont été analysés pour l'or selon la méthode de pyroanalyse avec détection de l'or par Absorption atomique. Les échantillons retournant une teneur supérieure à 5.0 g/t d'or ont été réanalysés selon la méthode de pyroanalyse et gravimétrie. La Société adopte des procédures standards de l'industrie pour les travaux réalisés au projet Chevrier avec un programme d'Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité (QA/QC). Des échantillons blancs, duplicatas et standards ont été insérés dans la séquence des échantillons de carotte de forage envoyés au laboratoire pour analyse. Genesis n'a détecté aucun problème significatif de QA/QC lors du traitement des données.

IOS Services Géoscientifiques Inc. a prélevé les échantillons de till glaciaire et effectué l'analyse et l'interprétation des résultats. Chaque échantillon a été évalué pour : 1) un compte de grains d'or et 2) la morphologie des grains d'or. Les grains d'or ont été séparés des volumineux échantillons de till (~10 kilogrammes) et analysés en utilisant la méthodologie de reconnaissance optique automatisée ArtPhot. La composition individuelle des grains d'or est obtenue par un microscope à balayage électronique (SEM).

Dans un premier temps, les échantillons de sol horizon-B ont été préparés au laboratoire d'IOS afin de déterminer les paramètres de pH, Eh et de conductivité ou mesure TDA, ainsi que la perte au feu (PAF). Une prise de mesure initiale a été effectuée avec un instrument portatif XRF. La portion restante de l'échantillon a été séchée et envoyée au laboratoire ALS Global à Vancouver-Nord pour analyse avec la méthode ICP-MS et la digestion Ionic LeachTM.

Personne qualifiée

La Personne qualifiée tel que défini dans le Règlement 43-101 pour ce communiqué de presse est M. André Liboiron, géo., directeur de l'exploration de la Société. M. Liboiron a lu et approuvé les informations scientifiques et techniques formant la base des divulgations contenues dans le présent communiqué.

À propos de Genesis

Genesis Metals Corp. est membre de Discovery Group, une alliance de sociétés publics orientée sur l'avancement de projet d'exploration minérale et minier générant de la valeur en faveur des actionnaires par le biais de développement responsable et durable ainsi que l'innovation. Le Discovery Group a réalisé plus de $500 millions en dépense directe et indirecte sur des activités de fusion et acquisition valant plus d'un milliard de dollars dont les récents succès notables sont la vente de Northern Empire Resources Corp. à Coeur Mining Inc. et la vente de Kaminak Gold Corp. à Goldcorp Inc. Actuellement, les sociétés membres de Discovery Group sont Great Bear Resources Ltd, Bluestone Resources Inc, ValOre Metals Corp, Ethos Gold Corp, Fireweed Zinc Ltd, Dunnedin Ventures Inc, et K2 Gold Corporation.

Genesis Metals inc. est une compagnie d'exploration aurifère orientée dans le développement de son projet aurifère Chevrier Gold dans la prolifique région de l'Abitibi au Québec, Canada.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

'David A. Terry'

Président, chef de la direction et administrateur

Suite 1020, 800 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 2V6

Téléphone: 604-646-8356

Courriel: [email protected]

Site web: www.genesismetalscorp.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué.

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse constituent de l'information prospective ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») aux fins des lois sur les valeurs mobilières applicables. En formulant les énoncés prospectifs, la Société a considéré certains facteurs et certaines hypothèses, lesquels sont fondés sur les convictions actuelles de la Société ainsi que sur les hypothèses faites par la Société et sur l'information dont elle dispose à l'heure actuelle, y compris que la Société sera en mesure d'obtenir toute approbation requise par les gouvernements et autres organismes de réglementation afin de réaliser les activités d'exploration et de développement planifiées par la Société ; que la Société sera en mesure de disposer du personnel et de se procurer les équipements et les fournitures nécessaires à ses activités d'exploration et de développement en quantité suffisante et en temps opportun ; que les résultats actuels des activités d'exploration seront conformes aux attentes de la direction. Même si la Société considère ces hypothèses comme raisonnables compte tenu de l'information présentement disponible, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes et les énoncés prospectifs du présent communiqué sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement des résultats prévus ou attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent notamment que la Société n'est pas en mesure d'obtenir les approbations réglementaires requises en temps opportun, si tant est qu'elles soient octroyées ; que les résultats réels des activités d'exploration de la Société diffèrent des résultats attendus par la direction ; que la Société n'est pas en mesure d'obtenir n'importe quelle approbation réglementaire exigée par les gouvernements ou qu'il y ait des retards ; que la Société n'est pas en mesure de se procurer les équipements et les fournitures nécessaires en quantité suffisante et en temps opportun. Les lecteurs sont ainsi avisés qu'ils ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'a pas l'intention d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison et décline toute intention ou obligation de le faire, sauf si requis par la loi.