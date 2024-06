Genetic Technologies Limited est une société de diagnostic moléculaire diversifiée basée en Australie. La société propose des tests génomiques sur la santé, le bien-être et les maladies graves par l'intermédiaire de ses marques geneType et EasyDNA. La société propose des tests prédictifs du cancer et des outils d'évaluation afin d'aider les médecins à améliorer les résultats en matière de santé dans le monde entier. La société dispose d'une plateforme propriétaire de stratification des risques qui intègre les risques cliniques et génétiques afin de fournir des résultats aux médecins et aux individus. La société opère à travers trois segments : EasyDNA, AffinityDNA et GeneType / Corporate. Le segment EasyDNA concerne les ventes et les dépenses liées aux tests de la marque EasyDNA. Le segment AffinityDNA concerne les ventes et les dépenses liées aux tests de marque AffinityDNA. Le segment GeneType / Corporate concerne les ventes et les dépenses liées aux tests de marque GeneType, y compris les charges de l'entreprise. Le test GeneType est destiné au dépistage du cancer du sein, du cancer colorectal, du cancer de l'ovaire, du cancer de la prostate, des maladies coronariennes et des maladies morales.

Secteur Installations et services en soins de santé