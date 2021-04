GENEURO suspendu à l'ouverture : le temelimab pourrait participer à combattre le virus

Geneuro est provisoirement suspendu à l'ouverture. La biotech, dont les recherches portent sur la SEP mais aussi le Covid-19, a clôturé hier à 4,21 euros. Dans un communiqué, elle a annoncé que deux études concernant l'implication de la protéine pHERV-W Env dans le Covid-19 venait de paraître. Or, son actif le plus avancé, le temelimab, est un anticorps monoclonal dirigé contre cette protéine. Dans un entretien accordé à Boursorma, le directeur général de Geneuro, Martin-Garcia, a indiqué que le temelimab, pourrait bénéficier de procédures de mise sur le marché accélérées dans le Covid-19.



Des données publiées dans la revue EBioMedicine du Lancet montrent que la protéine de l'enveloppe pathogène du rétrovirus endogène humain W (HERV-W ENV) a été trouvée sur les lymphocytes de patients hospitalisés atteints du Covid-19, et qu'il existe un lien entre le niveau d'expression de cette protéine et la gravité de la maladie, révèle la biotech GeNeuro. Les propriétés pro-inflammatoires de HERV-W ENV pourraient servir " d'accélérant " à l'activation du système immunitaire inné et alimenter l'évolution de la maladie vers une forme plus sévère, et affecter la récupération à long terme.



Des données préliminaires mises à disposition sur Research Square montrent également l'expression de HERV-W ENV dans les lymphocytes de donneurs de sang sains après une exposition in vitro au SARS-CoV-2 dans environ 20 % des cas, ce qui suggère une susceptibilité individuelle, ajoute le groupe français.



HERV-W ENV pouvant être un agent aggravant du Covid-19, le temelimab de GeNeuro, un anticorps monoclonal ciblant cette protéine, et déjà en essais cliniques de phase II avec une tolérance et une sécurité excellentes, pourrait commencer de nouveaux essais cliniques contre le Covid-19 dès cet été, sans préjudice pour les programmes existants.







LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.