GeNeuro : Anke Post nommée Directrice Médicale de Geneuro

Le 05 janvier 2024 à 18:20

Geneuro, société biopharmaceutique, a nommé Anke Post en tant que Directrice Médicale (Chief Medical Officer), suite au départ à la retraite de David Leppert, Directeur médical depuis avril 2020. Anke Post apportera sa grande expérience académique et médicale dans le domaine des neurosciences, de la psychiatrie et de la neurologie, ainsi qu'une vaste expérience de l'industrie pharmaceutique. Elle travaille depuis 25 ans au développement de médicaments contre les maladies psychiatriques et neurodégénératives, y compris la SLA.



Elle apporte son expérience du développement de médicaments à toutes les phases du développement, y compris la direction d'équipes sur des projets internationaux, d'organisations de recherche sous contrat et la gestion des interactions avec les autorités réglementaires.