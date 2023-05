GeNeuro : Informations privilégiées / Autres communiqués

Genève, Suisse, 3 mai 2023 - 08h00 CEST - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), une société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences graves de la COVID-19 (PASC, post-COVID ou COVID long), annonce aujourd'hui la publication dans la revue scientifique en libre accès iScience de « Cell Press » des nouveaux résultats de la collaboration entre GeNeuro et le CIRI, le Centre International de Recherche en Infectiologie, à Lyon en France, sur le lien entre le SARS-CoV-2 et la protéine d'enveloppe pathogène HERV-W pro- inflammatoire (W-ENV).

émerge actuellement et qui représente des millions de patients souffrant de divers symptômes et d'une pathologie invalidante à long terme pour laquelle aucune compréhension rationalisée ni aucune perspective thérapeutique ne peuvent être proposées à ce jour. Face à cette situation difficile, les données de la présente étude suggèrent fortement W-ENV comme marqueur de gravité et comme cible thérapeutique potentielle pour des approches médicales personnalisées dans les syndromes associés à COVID-19,déclare le Dr Branka Horvat, Directeur de Recherche INSERM qui dirige l'équipe "Immunobiologie des Infections Virales" au CIRI, Centre International de Recherche en Infectiologie. Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101057302".

Pour rappel, GeNeuro a lancé fin 2022 un essai de phase 2 qui évalue l'efficacité clinique d'un traitement de six mois par temelimab, l'anticorps anti-W-ENV développé par GeNeuro, sur l'amélioration des troubles cognitifs et/ou de la fatigue chez des patients atteints de COVID long et positifs à la présence de la protéine W-ENV dans le sang. La protéine W-ENV a été observée chez plus de 25% des patients présentant des syndromes persistants après avoir eu un COVID, comme en témoigne une publication récente disponible sur MedRxiv.

La mission de GeNeuro est de développer des traitements sûrs et efficaces contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes, telles que la sclérose en plaques, en neutralisant les facteurs causaux codés par les HERV, qui représentent 8 % de l'ADN humain.

GeNeuro est basée à Genève, en Suisse, et possède des installations de R&D à Lyon, en France. Elle possède des droits sur 18 familles de brevets protégeant sa technologie.

