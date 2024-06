GeNeuro annonce les résultats de l'essai GNC-501 dans le syndrome post-Covid-19

L'essai clinique GNC-501 est une étude de phase 2 chez des patients souffrant de syndromes neuropsychiatriques post-COVID-19, testant le temelimab contre un placebo. L'étude a porté sur plus de 200 patients en Suisse, en Espagne et en Italie qui avaient été testés positifs au HERV-W ENV. Les premiers résultats de cette étude montrent que les patients traités n'ont pas eu d'amélioration cliniquement significative par rapport au placebo sur le critère d'évaluation principal mesurant l'amélioration de la fatigue avec le test PROMIS SF7a. La majorité des critères d'évaluation secondaires n'ont pas non plus montré d'effet. Le traitement a été très bien toléré et sûr, comme dans les essais cliniques précédents dans d'autres indications.

Les analyses préliminaires suggèrent que la durée plus courte de la maladie au moment de l'inclusion, ainsi que l'évolution du statut HERV-W ENV sous-jacent, peuvent avoir un impact sur les mesures d'efficacité. La société continuera à analyser les résultats complets dès qu'ils seront disponibles, y compris les biomarqueurs additionnels.

GeNeuro remercie tous les participants à l'étude, les investigateurs et tout le personnel des sites pour leur engagement qui a rendu possible cette étude novatrice. Les enseignements tirés de cette étude feront certainement progresser les connaissances sur cette nouvelle maladie qui touche des millions de personnes dans le monde.

Le conseil d'administration de GeNeuro a pris note de ces résultats et a décidé de réduire encore ses coûts d'exploitation et ses effectifs afin de préserver sa trésorerie tout en envisageant toutes les alternatives stratégiques pour l'entreprise. En conséquence, la société mère suisse GeNeuro SA a officiellement mis fin aux contrats de travail de 7 employés sur 9, y compris ceux de tous les membres de la direction. Tous les employés et dirigeants travailleront pendant leur période de préavis, allant jusqu'à 6 mois, pour mettre en œuvre la stratégie qui sera définie par le conseil d'administration dans les prochains jours. Une annonce détaillant le plan stratégique, y compris les implications pour la filiale française de R&D, sera faite peu après. La société continuera à chercher des moyens de faire progresser ou de monétiser ses actifs en cours de développement contre la sclérose en plaques et la sclérose latérale amyotrophique, ainsi que sa plateforme HERV, afin de générer de la valeur pour toutes les parties prenantes.

