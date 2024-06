GeNeuro SA a annoncé que l'étude clinique GNC-501 est une étude de phase 2 chez des patients souffrant de maladies neuropsychiatriques post-COVID-19, testant le temelimab contre un placebo. L'étude a recruté plus de 200 patients en Suisse, en Espagne et en Italie qui ont été testés positifs au HERV-W ENV. Les premiers résultats de cette étude montrent que les patients traités n'ont pas eu d'amélioration cliniquement significative par rapport au placebo sur le critère d'évaluation principal mesurant l'amélioration de la fatigue avec le test PROMIS SF7a.

La majorité des critères d'évaluation secondaires n'ont pas non plus montré d'effet. Le traitement a été très bien toléré et sûr, conformément aux essais cliniques précédents dans d'autres indications. Les analyses préliminaires suggèrent que la durée plus courte de la maladie au moment de l'inclusion, ainsi que l'évolution du statut HERV-W ENV sous-jacent, peuvent avoir un impact sur les mesures d'efficacité.

La société continuera d'analyser les résultats complets dès qu'ils seront disponibles, y compris les biomarqueurs supplémentaires. GeNeuro remercie tous les participants à l'étude, les investigateurs et tout le personnel du site pour leur engagement qui a rendu possible cette nouvelle étude. Les enseignements tirés de cette étude feront certainement progresser les connaissances sur cette nouvelle maladie qui touche des millions de personnes dans le monde.