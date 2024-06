GeNeuro : échec de l'étude de phase 2 dans le Covid long

GeNeuro restait incotable vendredi matin à la Bourse de Paris, où les ordres de vente affluaient sur le marché suite à l'échec de son étude de phase 2 dans le syndrome post-Covid-19.



Les premiers résultats de l'essai montrent que les patients traités n'ont pas eu d'amélioration cliniquement significative par rapport au placebo sur le critère d'évaluation principal mesurant l'amélioration de la fatigue.



La majorité des critères d'évaluation secondaires n'ont pas non plus montré d'effet matériel.



L'essai - qui portait sur plus de 200 patients en Suisse, en Espagne et en Italie souffrant de syndromes neuropsychiatriques post-Covid-19 - visait à tester l'efficacité du temelimab face au placebo.



Suite à ces résultats décevants, l'entreprise a décidé de réduire encore ses coûts d'exploitation et ses effectifs afin de préserver sa trésorerie, mettant fin aux contrats de travail de sept employés sur neuf de la maison-mère, y compris ceux des membres de l'équipe de direction.



Tous les employés et dirigeants travailleront pendant leur période de préavis, allant jusqu'à six mois, afin de mettre en oeuvre un nouveau plan stratégique.



La société dit vouloir continuer à chercher des moyens pour faire progresser ou monétiser ses actifs en cours de développement contre la sclérose en plaques et la sclérose latérale amyotrophique, ainsi que sa plateforme sur les rétrovirus endogènes humains (HERV).



